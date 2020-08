Diretta Manchester United – Copenhagen 0-0: risultato in tempo reale

La partita Manchester United – Copenhagen del 10 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per i quarti dell’Europa League 2019/2020

MANCHESTER – Questa sera, lunedì 10 Agosto, alle ore 21 si disputerà Manchester United – Copenhagen, incontro valevole per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

MANCHESTER UNITED: Sergio Romero; Eric Bailly, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood. A disposizione: De Gea, Victor Lindelöf, Timothy Fosu-Mensah, Teden Mengi, Mata, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Daniel James, Nemanja Matić, Scott McTominay, Odion Ighalo, Tahith Chong. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



FC COPENAGHEN: Kalle Johnsson; Guillermo Varela, Andreas Bjelland, Nicolai Boilesen (dal 15' pt Pierre Bengtsson), Victor Nelsson, Jens Stage, Zeca, Pep Biel, Rasmus Falk, Mohammed Daramy, Jonas Wind. A disposizione: Stephan Andersen, Sten Grytebust, Sotirios Papagiannopoulos, Karlo Bartolec, Bryan Oviedo, Robert Mudražija, Mikkel Kaufmann, William Bøving, Alexander Hjælmhof. Allenatore: Ståle Solbakken.



Da una parte c’è la squadra inglese che, nel torneo nazionale di riferimento, viene dal trionfo esterno contro il Leicester, che ha permesso ai Red Devils di accedere alla prossima Champions League, per 0-2. I padroni di casa hanno concluso la Premier League in terza posizione a quota 66 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra danese che ha chiuso il campionato nazionale di appartenenza con la vittoria interna di misura contro il Nordsjaelland maturata con il risultato di 2-1. Gli ospiti hanno terminato la Superliga danese al secondo posto in graduatoria arrivando a quota 68 punti.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che dovrebbero scendere in campo, al RheinEnergieStadion di Colonia alle ore 21:00 di lunedì 10 Agosto, per i quarti di finale di Europa League. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una grande propensione ad attaccare e daranno vita ad una gara spettacolare. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una buona condizione. Sono dieci i punti raccolti dallo United nelle ultime cinque uscite stagionali. La squadra di Solskjær ha ottenuto il passaggio al precedente turno grazie al 7-1 complessivo sul LASK. La compagine ospite, che arriva a questa fase eliminatoria dopo aver eliminato il Basaksehir, ha ottenuto dieci punti nello stesso numero di gare e vive un periodo di grande fiducia.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Manchester United dovrebbe proporre il trio formato da James, Ighalo e Martial sul fronte offensivo. Pogba troverà spazio al centro del campo. Il Copenhagen del tecnico Solbakken, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio composto da Wind, Santos e Falk Jensen in attacco. Infine, Biel dovrebbe partire al centro della linea mediana.

L’incontro Manchester United – Copenhagen, valido per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro avvincente.