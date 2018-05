Marsiglia – Atletico Madrid 0-3: agli spagnoli l’Europa League

Cronaca di Marsiglia – Atletico Madrid. Gli spagnoli si aggiudicano l’Europa League grazie alla doppietta di Griezmann e al gol di Gabi

LIONE – Finisce 0-3 a Lione tra Marsiglia e Atletico Madrid e gli spagnoli si aggiudicano la terza Europa League della loro storia. Ad aprire le marcature è Griezman al 20′ del primo tempo. Nella ripresa al 4′ raddoppia l’attaccante francese e sul finire della partita Gabi conferma il risultato. Pe Simeone si tratta della seconda Europa League conquistata con l’Atletico Madrid.

Presentazione della partita

LIONE – Questa sera alle ore 20.45 si giocherà Olympique Marsiglia – Atletico Madrid, finale dell’edizione 2017/2018 di Europa League.

Da una parte ci sono i francesi che in semifinale hanno fatto fuori il Salisburgo grazie a un gol di Rolando nei tempi supplementari dopo che gli austriaci avevano rimontato il 2-0 dell’andata. Gli spagnoli, invece, hanno staccato il pass per Lione eliminando l’Arsenal: 1-1 in terra inglese, con un uomo in meno dall’inizio, e successo di misura in Spagna grazie all’acuto di Diego Costa.

In campionato la squadra di Garcia è reduce dal pareggio beffa contro il Guingamp e in classifica è quarto con 74 punti mentre la compagine di Simeone è reduce dal successo in casa del Getafe e in classifica è matematicamente in seconda posizione con 78 punti, +3 sul Real Madrid ad un turno dalla fine. Ad arbitrare la finale di Europa League sarà l’olandese Björn Kuipers. Gli assistenti saranno Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto uomo sarà Szymon Marciniak mentre, a chiudere, gli addizionali saranno Danny Makkelie e Pol van Boekel

QUI MARSIGLIA – Garcia dovrebbe mandare in campo i suoi con il collaudato 4-2-3-1 con Pelé in porta, pacchetto difensivo composto da Sarr e Amavi sulle fasce mentre al centro Rami e Gustavo. A centrocampo Lopez e Sanson in cabina di regia mentre in attacco Thauvin, Payet ed Ocampos a supporto dell’unica punta N’Jie.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone potrebbe schierare per 10/11 la formazione che vinto al ritorno contro l’Arsenal quindo solito 4-4-2 con Oblak tra i pali, pacchetto arretrato formato da Partey ed Hernandez sulle fasce mentre al centro Savic e Godin. A centrocampo Gabi e Saul in cabina di regia con Koke e Correa sulle corsie esterne mentre in attacco tandem composto da Griezmann e Diego Costa.

Le probabili formazioni

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; N’Jie. Allenatore: Garcia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Partey, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone

Stadio: Parc – OL

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà in quel di Lione, sarà il terzo incontro tra Marsiglia e Atletico Madrid. Le due compagini, infatti, si sono affrontate nella fase a gironi dell’edizione 2008-2009 della Champions League: in Francia pareggio senza reti mentre in Spagna successo per 2-1 dell’Atletico grazie ai gol di Aguero e Raul Garcia. Il Marsiglia vinto solo quattro dei 15 confronti diretti con squadre spagnole, subendo otto sconfitte. L’Atletico, invece, ha affrontato 12 volte le squadre transalpine ed il bilancio recita sei vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta (con il Lens nel 1999-200). Nel corso della sua storia la squadra francese ha disputato quattro finali mentre l’Atletico otto: gli spagnoli inoltre disputeranno, con questa, la quarta finale negli ultimi cinque anni.