Mercato Roma, acquisti e cessioni settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Spinazzola, Mancini, Zappacosta, Diawara, Veretout, Mkhitaryan e Kalinic. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

ROMA – É una Roma completamente rivoluzionata quello che esce fuori dalla sessione estiva 2019 del calciomercato. Sotto le direttive del tecnico Paulo Fonseca, il club giallorosso, tra i più prolifici sul mercato, ha rinforzato i vari reparti in vista anche della Champions League da affrontare, anche se finora i frutti di questa rivoluzione, nelle prime due giornate di campionato, sono stati soltanto due pareggi, nell’ordine contro Genoa e Lazio. In difesa sono arrivati il portiere Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Cetin, Mancini e Zappacosta. A centrocampo con Diawara, Veretout e Mkhitaryan. Davanti Kalinic. Hanno lasciato Roma Manolas, andato al Napoli per 36 milioni, El Shaarawy allo Shanghai Shenhua, Luca Pellegrini, come contropartita dello scambio con la Juventus che ha portato Spinazzola in giallorosso e Gerson, che ha scelto il Flamengo. Ma come cambierà la formazione tipo alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

ROMA (4-2-3-1): PAU LOPEZ; ZAPPACOSTA, SMALLING, MANCINI, SPINAZZOLA; Cristante (DIAWARA), Lo.Pellegrini (VERETOUT); Under, Zaniolo, MKHITARIAN; Dzeko. All: FONSECA (nuovo).

ACQUISTI:

Mkhitaryan (c, Arsenal)

Kalinic (a, Atl. Madrid)

Smalling (a, Manchester United)

Zappacosta (d, Chelsea)

Cetin (d, Gençlerbirliği)

Veretout (c, Fiorentina)

Mancini (d, Atalanta)

Pau Lopez (p, Betis)

Diawara (c, Napoli)

Spinazzola (d, Juventus)

CESSIONI: