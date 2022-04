Messina – Taranto: diretta live e risultato in tempo reale

La partita ACR Messina – Taranto di Domenica 10 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

MESSINA – Domenica 10 aprile si gioca la sfida Messina – Taranto valida per la 36 giornata del campionato Serie C – Girone C . Fischio d’inizio in orario alle ore 14:30. 0-0 è il punteggio dell’ultima sfida tra queste due squadre che risale al 5 dicembre 2021. Appuntamento allo stadio Franco Scoglio dove il match sarà condotto dell’arbitro Alessandro Di Graci. Il fischietto della sezione di Como sarà coadiuvato da Costin Del Santo Sparatu di Siena e Riccardo Pintaudi di Pesaro mentre il quarto ufficiale sarà Gerardo Simone Caruso di Viterbo. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Messina e ne quotano la vittoria a 2.20 contro il pareggio a 2.65 e la sconfitta a 4. L’ACR Messina , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 4 e ha subito 6 . Il bilancio della Taranto é invece di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 5 reti fatte e 7 subite. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di ACR Messina – Taranto e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guida il Bari già promosso in B con 75 , in seconda posizione segue Palermo con 63 (che ha già giocato questa giornata), Catanzaro e Avellino con 62 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ACR MESSINA:. A disposizione:



TARANTO:. A disposizione:



Reti:



Convocati Messina

Portieri: Caruso, Lewandowski

Difensori: Morelli, Goncalves Tiago, Camilleri, Celic, Angileri, Rondinella, Trasciani, Fazzi

Centrocampisti: Fofana, Simonetti, Damian, Konate, Marginean, Statella, Rizzo

Attaccanti: Russo, Adorante, Balde, Busatto, Catania, Piovaccari

Convocati Taranto

Portieri: Chiorra, Antonino, Loliva

Difensori: Zullo, Benassai, Granata, Riccardi, Ferrara, Tomassini, Turi

Centrocampisti: Di Gennaro, Labriola, Cannavaro, De Maria, Mastromonaco, Versienti, Manneh

Attaccanti: Giovinco, Pacilli, Saraniti, Falcone, Santarpia, Maiorino

Probabili formazioni di Messina – Taranto

MESSINA (4-3-2-1): Lewandowski; Morelli, Celic, Trasciani, Fazzi; Rizzo, Damian, Fofana; Goncalves, Russo; Piovaccari. Allenatore: Raciti

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Di Gennaro, Labriola; Versienti, Giovinco, De Maria; Saraniti. Allenatore: Laterza

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà a Eleven Sports trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida ACR Messina – Taranto , valida per la giornata 36 del campionato Serie C – Girone C . Potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in diretta anche sul canale satellitare in chiaro Antenna Sud (canale 13 in Puglia e Basilicata).