Midtjylland – Lazio 2-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Midtjylland – Lazio del 15 settembre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Europa League

MIDDLE JUTLAND – Giovedì 15 settembre alle ore 18.45 andrà in scena Midtjylland – Lazio, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo F dell’Europa League 2022/2023. Da una parte del campo troviamo i danesi che nell0 scorso turno sono usciti sconfitti, per una rete a zero, dalla trasferta di Graz. I nerorossi non stanno brillando neanche in campionato dove in nove gare hanno raccolto due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Dall’altro lato del campo troviamo la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la sconfitta con il Napoli ha convinto con due ottime prestazioni contro il Feyenoord, dove ha vinto 4-2, e contro il Verona dove si è imposta per due reti a zero.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MIDTJYLLAND - LAZIO 2-0 40' Evandere prova con il piatto a giro a cercare l'incrocio lontano. Palla lontana non di molto dall'incrocio di Provedel 37' Miracolo di Lossl che con la mano destra leva la palla da sotto l'incrocio sul tiro mancino di Pedro 36' Soffre tantissimo la Lazio che sembra non essersi ripresa dal doppio vantaggio danese 32' Miracolo di Provedel che alza in corner il colpo di testa di Dalsgaard dopo la deviazione anche di Gila 30' KABAAA!!! SCIVOLA GILA E KABA BATTE SEMPLICE PROVEDEL 29' Dopo un silent check per un possibile offside il gol è stato convalidato 27' PAULINHOOOO GIRATA PERFETTA CHE BATTE BATTE PROVEDEL DAL LIMITE DELL'AREA PICCOLA! DANESI IN VANTAGGIO 23' Passa il primo quarto di gara. Risultato bloccato sullo 0-0 e con poche azioni pericolose da una parte dell'altra. 18' Buona discesa di Hysaj sulla destra che prova a mettere la palla per Immobile a rimorchi, ma la palla è deviata e termina la corsa tra le braccia del portiere di Midtylland 13' La Lazio comanda il gioco con un lungo possesso palla, si chiude bene la squadra di casa che non la lascia spazi ai biancocelesti 10' Sinistro alto di Dreyer che ci prova dal limite dell'area di rigore, nessun problema per Provedel 9' I ritmi di questi primi minuti non sono altissimi, molto compassate entrambe le squadre. 4' Buon inizio della Lazio che dopo i primi due minuti di gara un po' sottotono sta prendendo campo 0' Si parte! INIZIO PARTITA Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Midtjylland - Lazio TABELLINO MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. A disposizione: Andersson, Byskov, Charles,Chilufya, Gartenmann, Juninho, Kouakou, Nibe, Oladsson, Sisto, Sorensen, Ugboh Allenatore: Capellas LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Antonio, Basic, Bertini, Cancellieri, Casale, Magro, Marusic, Maximiano, Milinkovic, Patric, Romero. Allenatore: Sarri Reti: 27'pt Paulinho, 30'pt Kaba

La presentazione del match

QUI MIDTJYLLAND – Classico 4-4-2 per la squadra Herm che schiererà tra i pali Lossl, mentre in difesa andranno Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho e Paulinho. I due centrali di centrocampo saranno Evander e Dreyer mentre sulle fasce agiranno Sorensen e Isaksen. Il tandem d’attacco sarà formato da Sisto e Kaba

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per Sarri. In porta ballottaggio Provedel – Maximiano con il primo leggermente favorito sul secondo. In difesa dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Hysaj, Gila, Patric e Radu. La mediana vedrà il ritorno di Cataldi con Basic e Alberto ai suoi lati. Possibile chance dall’inizio per Cancellieri con Anderson e Pedro come ali.

Le probabili formazioni di Midtjylland – Lazio

MIDTJYLLAND (4-4-2): Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Sorensen, Evander, Dreyer, Isaksen; Sisto, Kaba. Allenatore: Herms.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Patric, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Cancellieri, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Midtjylland – Lazio, valevole per la seconda giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Midtjylland – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.