Midtjylland – Liverpool: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Midtjylland – Liverpool del 9 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League

HERNING – Domani sera, 9 Dicembre, alle ore 18.55, andrà in scena Midtjylland – Liverpool incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo D della fase a girone di UEFA Champions League 2020/2021. Nel gruppo D le pratiche sono concluse per i Reds che hanno già staccato il ticket per gli ottavi di finale come primi in classifica. Match inutile anche per i padroni di casa che anche in caso di vittoria non cambierebbe la loro situazione. Non riuscirebbero nemmeno ad agguantare il terzo posto per la qualificazione in Europa League. Nonostante ciò potrebbe rivelarsi un match vivace, visto che non ci sarà tensione in campo tra i giocatori dove potremmo vedere molti gol.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MIDTJYLLAND – I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 4-3-2-1 con Onyeka e Madsen davanti la difesa, Dreyer, Sisto e Mabil sulla trequarti e Kaba in attacco.

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe fare turnover. Dovremmo vedere infatti, in difesa la coppia di centrali Williams, Phillips, a centrocampo il trio Keita, Milner e Wijnaldum e in avanti un tridente con Jota al posto di Salah, Manè e Firmino.

Le probabili formazioni di Mitjylland – Liverpool

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. Allenatore: Priske LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Williams, Phillips, Robertson; Keita, Milner, Wijnaldum; Diogo Jota, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

STADIO: MCH Arena

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Mitjylland – Liverpool, valevole per la sesta giornata del gruppo D della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Football. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.