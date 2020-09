Milan – Bodo Glimt 3-2, il tabellino: finale al cardiopalma per i rossoneri

Il tabellino di Milan – Bodo Glimt 3-2 il risultato finale: reti del giovane Colombo e doppietta di Calhanoglu che rispondono a Junker e Hauge.

MILANO – Nel match valevole per il terzo turno preliminare di Europa League 2020/2021, i rossoneri battono soffrendo nel finale i norvegesi del Bodo Glimt per 3-2. Ad aprire le marcature è Junker a cui rispondono Calhanoglu e Colombo. Nel secondo tempo Calhanoglu sigla la doppietta e Hagen accorcia le distanze del match, che però ha visto il Milan vincitore. I rossoneri quindi, si sono guadagnati l’accesso al prossimo turno dove affronteranno i portoghesi del Rio Ave in trasferta, giovedì prossimo.

Milan – Bodo Glimt 3-2: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo (65′ Krunic), Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo (57′ Maldini). A disposizione: Tatarusanu, Maldini, Laxalt, Krunic, Kalulu, Tonali, Diaz. Allenatore: Pioli

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted (83′ Solbakken), Moe, Lode, Bjorkan; Braustad Fet ( 65′ Konradsen), Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. A disposizione: Boniface, Foosnaes, Hagen, Hooilbraten, Konradsen, Smits, Solbakken. Allenatore: Knutsen

RETI: 15′ Junker, 17′ ,49′ Calhanoglu, 32′ Colombo, 54′ Hagen

AMMONIZIONI: 69′ Konrasden

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro