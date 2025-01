Diretta Milan-Girona di Mercoledì 22 gennaio 2025: partita sofferta per i rossoneri che alla fine la spuntano e si aggiudicano tre preziosissimi punti

MILANO – Mercoledì 22 gennaio, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Girona, gara valida per la settima giornata della rinnovata Champions League 2024/2025.

Dopo la sconfitta contro il Liverpool e quella contro il Bayer Leverkusen, i rossoneri si sono rimessi in corsa battendo il Liverpool, il Real Madrid lo Slovan Bratislava e per ultimo lo Stella Rossa. Sono dodicesimi con 12 punti in cerca di punti preziosi per la qualificazione alla fase successiva della cometizione. Il Girona, invece, é soltanto trentesima a quota 3.

In campionato la squadra di Conceiçao, dopo aver perso per 2-0 contro la Juventus, é ottava a quota 31. Il suo percorso racconta di otto partite vinte, sette pareggiate e cinque perse, ventinove reti realizzate e ventuno incassate. Il Girona é ottavo in Liga a quota 21. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

RISULTATO FINALE: MILAN-GIRONA 1-0 La redazione di calciomagazine.netringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona notte a tutti SECONDO TEMPO 50' finisce qui. partita sofferta per il Milan che però la sounta e orta a casa tre preziosissimi punti 48' conclusione di Asprilla dalla distanza! Palla alta sopra la traversa! 44' cinque minuti di recupero 40' Pavlovic si riprende e resta in campo 39' crampi per Pavlovic 35' ammonito Theo Hernandez per gioco falloso 33' nel Girona dento Portu al posto di Herrera 31' tiro di primoa intenzione di Abraham parato da Gazzaniga! 29' nel Milan dentro Terracciano al posto di Rejinders e Pulisic al posto di Bennacer 27' nel Girone dentro Nunez al posto di Tsyhankov Stuani al posto di Ruiz e Asprill aal posto di Gill 20' tiro improvviso di Leao dalla distanza! palla a lato di pochissimo! 18' nel Milan dentro Abraham al posto di Morata 13' ammonito Gill per gioco falloso 11' pallontetto bellissimo di Gill e palla alle spalle di un incolpevole Maignan! GOL ANNULLATO per fuorigioco 7' conclusione di Tsygankov deviata in calcio d'angolo da Gabbia! 3' conclusione di Fofana deviata in calcio d'angolo da Lopez 1' verticalizzazione di Leao per Fofana che non arriva in temo sulla palla 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO 50' finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il Milan avanti di un gol 48' concluisone di Herrera deviata in calcio d'angolo da Maignan con la punta del piede! 45' cinque minuti di recupero 41' ammonito Calabria per proteste 37' VANTAGGIO MILAN!!! Leao sblocca il risultato su assist di Bennacer! Il portoghese sferra un tiro che manda la palla proprio sotto la traversa dove Gazzaniga non può arrivare 33' ancora una parata di Maigna! questa volta su tiro di Tsygankov! 30' conclusione di Van de Breek da distanza ravvicinata! Intervento provvidenziale di Maignan che salva il risultato 28' PALO CALAMOROSO colpito da Morata! molto sfortunato nella ciscostanza 23' ripartenza di Rejinders assist di leao poi il sinistro di Theo Hernandez manda la palla non di molto sopra la traversa! 19' ci riprova Musah ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo. Corner battuto senza effetti 14' Musah spreca una ghittoissima occasione calciando la palla sul fondo quando avrebbe potuto ri-paassarla a Leao che era libero! 13' conclusione poco convinente di Pavlovic! 11' sugli sviluppi del calcio d'angolo Gazzaniga coi pugni allontana la palla! 10' sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora un corner causato da Gazzaniga su tiro di Leao! 9' conclusione centrale di Rejinders! Gazzaniga si fa trovare pronto e mette la palla in corner! 7' Rejinders riprende il suo posto in campo 6' fallo di Rejinders su Tsygankov. L'olandese del Milan resta a terra, forse si é fatto male cadendo 5' sulgi sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Herrera manda la palla sul fondo 3' nel Milan dentro Calabria al posto di Emerson Royal costretto a lasciare il terreno di gioco 2' intervento falloso di Bryan su Emerson Royal che non sempbra poter proseguire a giocare. 1' partiti! promo pallone battuto dagli ospiti squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calxiomagazine.net ogni azione ed eozione di Milan-Girona Tabellino MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal (dal 3' Calabria), Gabbia, Pavlović, Hernández; Bennacer (dal 29'' st Pulisic), Fofana; Musah, Reijnders (dal 290 st Terracciano), Leão; Morata (dal 16' st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani;, Bartesaghi; Pulisic, Zeroli;, Camarda, Okafor. Allenatore.: Conceição. GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, D. López, Krejčí, Blind; Herrera (dal 33' st Portu), Romeu, Van de Beek; Tsygankov (dal 27' st Martin), Gil (dal 27' st Asprilla); Ruiz (dal 27' st Stuanii). A disposizione.: P. López; Arnau, Artero,, Danjuma, Juanpe, Selvi, Solís Allenatore.: Michel. Reti: al 37' Leao Ammonizioni: Calabria, Gill, Theo Hernandez Recupero: 5' nel primo tempo e 5' nella ripresa

Conceiçao alla vigilia

“Sarà una partita importante per noi, vogliamo andare più avanti possibile. Ogni competizione è diversa, giocare nella competizione più importante a livello di Club dà sempre grandi stimoli. In campionato dovremo migliorare e avere la continuità necessaria per garantirci ancora la partecipazione in Champions League”.

L’arbitro

Tutti di nazionalità tedesco gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà Tobias Stieler, coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch. Quarto ufficiale Matthias Jollenbeck. Al Var ci sarà Soren Storks, assistito da Bastian Dankert.

Lista Champions League Milan

Portieri: Maignan, Sportiello

Difensori: Calabria, Emerson Royal, Florenzi, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bennacer, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders

Attaccanti: Abraham, Chukwueze, Leao, Morata, Okafor

LISTA B

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Recuperato Morata mentre probabilmente darà ancora forfait Pulisic. Conceiçao dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gabbia e Pavlovic e sulle corsie esterne da Emerson Royal e Theo Hernandez. In mediana Bennacer e Fofana. Unica punta Abraham, supportata da Rejinders; ai lati Musah e Leao.

COME ARRIVA IL GIRONA – Michel dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-2-1, con Gazzaniga in porta e con Francés, Juanpe, Krejcì e Blind pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Van de Beek, Romeu e Gutiérrez. Sulla trequarti Asprilla e Bryan Gil, a sostegno dell’unica punta Danjuma.

Le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Conceicao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. Allenatore: Michel.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva si Amazon Prime Video.