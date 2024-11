BRATISLAVA – Martedì 26 novembre, alle ore 18.45, allo Stadio di Bratislava, andrà in scena Slovan Bratislava–Milan, gara valida per la quinta giornata della rinnovata Champions League 2024 2025, con 36 squadre e un girone unico stile campionato.

Indice

Dopo la sconfitti contro il Liverpool e quella contro il Bayer Leverkusen, i rossoneri si sono rimessi in corsa battendo il Liverpool e compiendo l’impresa contro il Real Madrid. In campionato la squadra di Fonseca, invece, viene dallo scialbo 0-0 contro la Juventus ed é settima a quota 14, a -10 dalla capolista Napoli. Il suo percorso racconta di cinque partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, venti reti realizzate e quattordici incassate. Lo Slovan Bratislava ha perso tutte le partite finora disputate: contro Celtic, Manchester City, Girona e Dinamo Zagabria. É primo nel massimo campionato slovacco.

RISULTATO FINALE: SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 1-3

SECONDO TEMPO

49' finisce qui, con il Milan che porta a casa tre punti fondamentali e sale a qupta 9 in classifica

48' intervento duro di Marcelli su Emerson Royal

45' quattro minuti di recupero

45' cartellino giallo per Tonic che era stato già ammonito e quindi viene espulso

45' nello Slovan dento Mak al posto di Savvidis

43' GOL SLOVAN" conclusione da centro area di marcelli che spiazza Maignan!

34' ammonito Tomori

31' nello Slovan dentro Tolic al posto di Kucka e Marcelli al posto di Voet

30' triplo cambio nel Milan: dentro Emerson Royal per Calabria, Musah per Fofana e Loftus Cheek per Pulisic

25' TRIS MILAN! clamoroso errore difensovo dello Slovan, la palla arriva sui piedi di Abraham che non ci pensa un attimo a mandare la palla in porta mirando l'angolino in basso a destra

22' VANTAGGIO MILAN!! lancio di Fofana per Leao che con molta freddezza salta l'estremo difensore dello Slovan

20' nello Slovan dentro Inhatenko al posto di Metsoko

19' tiro centrale di Abraham! Totto facile per Takac

17' inclusrsione in area di Leao che però poi non riesce a tirare in porta

12' cartellino giallo per esser intervenuto in ritardo ai danni di Barseghyan

8' ammonito Chukwueze per gioco falloso

4' verticalizzazione di Kucka per Strelec, che viene anticipato da Tomori

1' si riparte!

nel Milan c'é Leao al posto di Okafor

PRIMO TEMPO

46' finisce il primo tempo. squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1

45' un minuto di recupero

44' la girata di Abraham manda la palla abbondantemente a lato

42' il calcio d'angolo battuto dalla destra da parte di Theo Hernandez viene respinto nuovamente in angolo da Kucka, che di testa anticipa Abraham

38' destro dalla distanza di Rejinders! Palla abbondantemente a lato

36' cross morbido di Pulisic per Abram, che però viene intercettato

32' da un asponda all'altra, corner per il Milan causato da Bajric

31'altro errore difensivo di Pavlovic, ci mette una pezza Tomori che si rifugia in calcio d'angolo

28' calcio di punizione per lo Slovan per un fallo di Strelec su Pulisic

23' PAREGGIO SLOVAN! Mialn completamente scoperto in difesa, ne approfitta Barseghyan che supera anche Pavlovic e con un diagonale perfetto riporta il risultato in parità!

20' VANTAGGIO MILAN!! contropiede perfetto di Fofana e diagonale conclusivo di Pulisic, non troppo forte ma preciso!

18' interevnto falloso di Strelec ai danni di Pulisic

14' diagonale a porta vuota di Strelec! salvataggio capolavoro di Pavlovic che mette la palla in calcio d'angolo

12' sugli sviluppi del corner ancora calcio d'angolo per una deviazione del tiro di Theo Hernandez. Sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo tiro di Rejinders respinto!

11' calcio d'angolo in favore del Milan causato da Bajric

7' tiro di Theo Hernandez! Palla non lontana dalla porta difesa da Takac

6' fallo ai danni di Abraham

5' accelerazione di Rejinders che però poi non trova lo spazio per tirare

2' conclusione dalla distanza di Chukwueze! Palla sul fondo!

1' fallo di Sanchez Martinez ai danni di Pulisic

1' partiti! primo palone battuto dallo Slovan

squadre in campo

Tabellino

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takáč; Bajrić, Kashia, Voet (dal 31' st Marcelli); Blackman, Kucka (dal 31' st Tolic), Savvidis, Medveděv; Barseghyan, Strelec, Metsoko (dal 20' st Ihnatenko). A disposizione: Trnovský; Gajdoš, Hrdina, , Mak, Marcelli, Mustafić, Pauschek, Szoke, Tolić, Vojtko, Zuberu, Allenatore. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 30' st Emerson Royal) Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana (dal 30' st Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (dla 30' st Loftus-Cheek), Okafor; Abraham. A disposizione.: Sportiello, Torriani; E. Royal, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah; Camarda, Leão. Allenatore.: Fonseca.

Reti: al 20' pt Pulisic, al 24' pt Barseghyan, al 23' st Pulisic, al 26' st Abraham. al 43' st Marcelli

Ammoniizoni: Chukwueze, Calabria, Tomori, Tolic, Bajric

Espulsioni: Tolic (per doppia ammonizione)

Recupero: 1' nel primo tempo e 4' nella ripresa