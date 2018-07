Serie A – Il Milan punta tutto su Higuain, l’Inter a caccia di Vrsaljko

Il punto sul calciomercato di Milan ed Inter e le principali trattative in vista della prossima stagione.

MILANO – Prende forma il nuovo Milan targato Elliott. Circa una settimana fa, infatti, la società di Paul Singer ha assunto il totale controllo del club, mettendo definitivamente fine all’era cinese, durata poco più di un anno. L’obiettivo è quello di far tornare il club rossonero ai fasti di un tempo nel giro di pochi anni e con una crescita costante, a partire già da quest’estate tramite investimenti mirati sul mercato. Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è parlato con insistenza di un interesse per Gonzalo Higuain, messo alla porta dall’approdo a Torino di Cristiano Ronaldo.

La cessione sembra quindi inevitabile e il Milan potrebbe approfittarne, come successe lo scorso anno nella trattativa che portò Bonucci a Milano, assicurandosi uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico mondiale. Inoltre, l’interesse sembrerebbe reciproco e l’ex Real Madrid si trasferirebbe volentieri alla corte di Gattuso, ma l’ostacolo è rappresentato dal Chelsea, con Sarri che preme per portare il suo pupillo a Londra. L’alternativa per i rossoneri è Alvaro Morata, attualmente di proprietà del Chelsea e obiettivo di Mirabelli già la scorsa estate.

Sull’altra sponda di Milano continuano le trattative per portare Sime Vrsaljko in nerazzurro. Il terzino croato, secondo quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport, ha dato la sua parola all’Inter, che dal canto suo ha promesso che farà di tutto pur di riportarlo in Italia. Se l’affare non dovesse andare in porto, i nerazzurri virerebbero su Benjamin Henrichs, terzino destro classe ’97 in forza al Bayer Leverkusen, dove è esploso attirando le attenzioni di diversi club europei come Barcellona e Chelsea. La priorità resta dunque il fresco vice-campione del mondo dell’Atletico Madrid, non rimane che convincere i Colchoneros del Cholo Simeone sulle modalità di pagamento.