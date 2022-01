Milan – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Juventus del 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022

MILANO – Domenica 23 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena Milan – Juventus, big match della ventitreesima giornata, la quarta del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoneri sono reduci dalla rocambolesca sconfitta casalinga per 1-2 contro lo Spezia e sono secondi in classifica, a due lunghezze dalla capolista Inter ma con una partita in più, con 48 punti, frutto di quindici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte; 27 gol fatti e 25 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e perso una siglando diciassette reti e incassandone cinque. Perdere significherebbe vedere allontanare le speranze di Scudetto e far rientrare nella corsa a un posto in Champions la Juventus. In settimana i bianconeri si sono qualificati ai quarti di finale della Coppa Italia battendo la Sampdoria per 4-1. In campionato vengono dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese, firmata Dybala e McKennie, e sono quinti in classifica con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte; 34 gol fatti e 21 subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vinte, una pareggiata e una persa con dodici gol fatti e nove subiti. Sono, complessivamente, 299 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 99 successi del Milan, 87 pareggi e 299 affermazioni della Juventus. L’ultima vittoria del Milan a San Siro risale al 7 luglio 2020, mentre nella passata stagione la Juventus si impose per 1-2. All’andata, lo scorso 19 settembre, finì 1-1 con reti di Morata e Rebic.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - JUVENTUS

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Marcenaro, mentre al Var ci saranno Di Bello e Valeriani.. Il fischietto veneto ha arbitrato trentotto volte la Juventus con il bilancio di ventuno vittorie, undici segni “X” e sei sconfitte perla Vecchia Signora; ventinove i precedenti con il Milan con dieci vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte del Diavolo.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli ritrova Tonali, che ha scontato il turno di squalifica, e Romagnoli, negativizzato al Covid, ma dovrà rinunciare ancoraa Bennacer, Kessie e Ballo-Touré, che partecipano alla Coppa d’Africa, oltreché agli indisponibili Kjaer, Pellegri, Plizzari e Tomori. Il Milan dovrebbe scendere in campo col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Kalulu-Romagnoli a e ai lati da Florenzi e Theo Hernandez. In mediana Krunic e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao di supporto all’unica punta Ibrahimovic.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Bonucci, Chiesa ma Ramsey, tornato negativo al Covid. Probabile modulo 4-4-2 con Szczesny in porta e difesa composta dalla coppia centrale Chiellini- de Ligt e sulle fasce da Cuadrado e Pellegrini. In mezzo al campo Locatelli e Bentancur, sulle corsie McKennie e Kulusevski. Davanti Dybala e Morata.

Le probabili formazioni di Milan – Juventus

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Juventus, valido per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.