Milan – Napoli: pronostico e quote scommesse

Serie A, Milan – Napoli: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 26 gennaio dalle ore 20.30. Per i bookmakers preferenza per gli ospiti

Sabato 26 gennaio 2019 si gioca Milan – Napoli, incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. I rossoneri, mattatori del mercato invernale con gli acquisti di Paqueta e Piatek, provengono dalla vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa e occupano la quarta posizione con 34 punti; tredici lunghezze in più per i partenopei, secondi a -9 dalla capolista Juventus e reduci dalla vittoria casalinga contro la Lazio.



I bookmakers danno favoriti gli ospiti. Il segno 1 è quotato da 3,60 a 3,65. Il segno X, invece, è offerto mediamente a 3,50 mentre il segno 2 vale mediamente 2,05.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,75 a 1,80, l’X/2 è offerto mediamente 1,29 mentre l’1/2 vale da 1,29 a 1,31.

I bookmakers non si sbilanciano riguardo al numero dei gol: l’Under 2,5 è dato da 1,80 a 1,85, l’Over 2,5 da 1,85 a 1,90. Pensano però che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,99 a 2,02, il goal da 1,70 a 1,73.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00 a 6,40), seguito dall’1-2 (da 8,25 a 8,70) e dallo 0-2 (dato mediamente 9,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,35 a 4,50.