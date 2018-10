Milan-Olympiakos 3-1, il tabellino: in rete Cutrone e Higuain

Il tabellino di Milan-Olympiakos 3-1 il risultato finale, doppietta di Cutrone e gol di Higuain per il successo della compagine rossonera.

MILANO – Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Europa League il Milan batte 3-1 l’Olympiakos. Successo in rimonta per la compagine rossonera visto che sono i greci a passare in vantaggio grazie ad un bel colpo di testa di Guerrero. Nella seconda frazione, però, il Milan ribalta tutto nel giro di nove minuti con Cutrone che entra e fa doppietta mentre nel mezzo c’è spazio per la rete di Higuain. Con questo successo la squadra di casa sale a quota 6 punti in classifica mentre i greci restano al terzo posto con 1 punto.

Milan-Olympiakos 3-1: il tabellino della partita

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (54′ Calhanoglu); Suso (80′ Borini), Higuain, Castillejo (54′ Cutrone). Allenatore: Gattuso

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Torosidis (77′ Meriah), Roderick, Cisse, Koutris; Natcho, Guilherme; Fetfatzidis, Touré (83′ Fortounis), Leiva (72′ Podence); Guerrero. Allenatore: Pedro Martins

RETI: 14′ Guerrero (O), 70′ Cutrone (M), 76′ Higuain (M), 79′ Cutrone (M)

AMMONIZIONI: Calhanoglu (M)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

ARBITRO Bobby Madden (SCO)

STADIO: San Siro