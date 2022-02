Modena – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Modena – Pescara del 28 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022

MODENA – Lunedì 28 febbraio, alle ore 21.o5, allo Stadio “Braglia”, andrà in scena Modena – Pescara, posticipo della ventiduesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. Nel turno precedente il Modena ha vinto per 1-2 sul campo del Teramo; si presenta all’appuntamento al primo posto in classifica, a tre lunghezze di distacco dalla Reggiana, con 68 punti e con un cammino di ventuno vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con cinquanta gol fatti e diciassette subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e pareggiato una siglando sei reti e incassandone solo una. Gli abruzzesi vengono dal successo esterno per 0-2 contro la Vis Pesaro e sono quinti a quota 47 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte; per loro quarantuno gol fatti e trentuno subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre successi, un pareggio e una sconfitta con sei reti siglate e quattro incassate. Nella gara di andata, lo scorso 19 ottobre, finì 1-2 in favore del Modena. A dirigere il match sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Rosario Antonio Grasso di Acireale e Stefano Montagnani di Bolzano, quarto uomo Filippo Giaccaglia di Jesi.

Cronaca e tabellino della partita

I convocati del Modena

Portieri: Riccardo Gagno, Antonio Narciso, Andrea Spurio.

Difensori: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Shady Oukhadda, Antonio Pergreffi, Matteo Piacentini, Fabio Ponsi, Francesco Renzetti.

Centrocampisti: Marco Armellino, Manuel Di Paola, Fabio Gerli, Edoardo Duca, Luca Magnino, Nicola Mosti, Fabio Scarsella, Luca Tremolada.

Attaccanti: Paulo Azzi, Romeo Giovannini, Samuele Longo, Mattia Minesso, Roberto Ogunseye.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico del Pescara, Gaetano Auteri, ha dichiarato che nonostante le tante gare ravvicinate, i ragazzi hanno recuperato le energie e sono pronti per affrontare un avversario di spessore e qualità. Ha parlato di una sfida stimolante, come d’altronde lo saranno tutte da qui alla fine del campionato. Mancherà Diambo si dovranno valutare le condizioni di Pontisso.

I convocati del Pescara

33 Di Gennaro Raffaele, 14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 19 De Risio Carlo, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 11 Cernigoi Iacopo, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 17 Rauti Nicola, 9 Ferrari Franco

Le dichiarazioni di Tesser alla vigilia

“Anche con il Pescara non deve cambiare atteggiamento, non è cambiato l’allenamento settimanale in base a chi dovremo affrontare. In un campionato come questo va sempre tenuta altissima la concentrazione, senza guardare mai in casa degli altri. Sbirciare cosa accade altrove fa sprecare energie, e queste vanno bruciate per andare in campo dove bisogna dare il massimo. E’ una squadra che ha grandi qualità tecniche, è il team che fa più possesso palla di tutti e tre gironi di serie C. Gli adriatici hanno una media superiore di 100 passaggi a match rispetto a qualsiasi altra formazione. Da questo punto di vista gli abruzzesi sono straordinari, noi dovremo fare una buona prestazione per aggiungere un risultato positivo al bottino attuale. Devo vedere come stanno i miei giocatori, ho qualche problema e questo genera dei dubbi sulla formazione che avrei voluto schierare dal primo minuto. Non ci sarà Silvestri”.

La presentazione del match

QUI MODENA – Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1: davanti a Gagno, difesa a quattro con Ciofani, Piacentini, Pergreffi e Azzi. A centrocampo Armellino, Gerli e Scarsella. In attacco Ogunseye, davanti ai trequartisti Mosti e Tremolada.

QUI PESCARA – Auteri dovrà rinunciare a Diambo. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Ingrosso, Drudi e Veroli. In mediana Pompetti e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti, di supporto all’unica punta Cernigoi, in ballottaggio con Ferrari.

Le probabili formazioni di Modena – Pescara

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini; Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada, Ogunseye. Allenatore: Tesser

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Illanes, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, D’Ursi; Cernigoi. Allenatore: Auteri

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La ara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport.