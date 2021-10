Modena – Viterbese: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Modena – Viterbese del 16 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Girone B di Serie C

MODENA – Sabato 16 ottobre alle ore 14.30 si giocherà Modena – Viterbese, incontro valido per la nona giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Tesser che viene dalla sconfitta esterna contro l’Aquila Montevarchi ed in classifica occupa la settima posizione, insieme alla Vis Pesaro, con 12 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Raffaele che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Grosseto ed in classifica occupa l’ultimo posto con 3 punti.

La presentazione del match

QUI MODENA – Tesser dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Gagno tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ciofani e Azzi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Perfgreffi e Baroni. A centrocampo Gerli in cabina di regia con Armellino e Scarsella mezze ali mentre davanti spazio a Tremolada alle spalle del tandem offensivo composto da Marotta e Bonfanti.

QUI VITERBESE – Raffaele dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-2-1 con Bisogno in porta, reparto arretrato formato da Pavlev e Urso sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a D’Ambrosio e Van Der Velden. A centrocampo Foglia in cabina di regia con Adopo e Calcagni mezze ali mentre in attacco spazio a Volpicelli e Murilo alle spalle di Capanni.

Le probabili formazioni di Modena – Viterbese

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada, Marotta, Bonfanti. Allenatore: Tesser

VITERBESE (4-3-2-1): Bisogno; Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden, Urso; Adopo, Foglia, Calcagni; Volpicelli, Murilo; Capanni. Allenatore: Raffaele

STADIO: Piero Braglia

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Modena – Viterbese, valido per la nona giornata del Girone B di Serie C 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORTS.