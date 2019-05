Mondiale Under20: l’Italia vince il girone, domenica gli ottavi di finale

Nel primo tempo Carnesecchi decisivo nel neutralizzare un calcio di rigore. Il Ct Nicolato: “Abbiamo cambiato tutto ma non abbiamo cambiato lo spirito“

BYDGOSZCZ – Pareggio senza reti tra Italia e Giappone questo pomeriggio e passaggio del turno con tanto di primo posto nel girone B. Gara tutt’altro che facile per l’Italia di Paolo Nicolato con Carnesecchi decisivo nel neutralizzare un penalty nella prima frazione di gioco. La sfida di oggi era per Nicolato anche l’occasione per effettuare un pò di turn over, sia per ridare benzina a molti interpreti finora protagonista e sia per tenere sott’occhio la situazione ‘cartellini gialli’: erano infatti sette i calciatori diffidati (Pellegrini, Ranieri, Gabbia, Scamacca, Capone, Bellanova e Delprato) e l’annullamento delle singole ammonizioni subite sarebbe scattato dopo gli ottavi.

Queste le parole del Ct a fine partita: “Abbiamo cambiato tutto ma non abbiamo cambiato lo spirito. Nonostante una formazione variata in nove undicesimi e anche nel modulo, i ragazzi hanno risposto bene. Lo spirito che li sta contraddistinguendo è rimasto immutato che è quello di avere la determinazione per andare fino in fondo nella manifestazione”.

I PROSSIMI AVVERSARI

Gli Azzurrini adesso sono chiamati a sfidare la terza classificata di un girone tra A, C o D. Il match si disputerà domenica 2 giugno alle ore 17.30. Ricordiamo che nel cammino di qualificazione agli ottavi hanno avuto la meglio sul Messico 2-1 e dell’Ecuador per 1-0.

Classifica girone B: ITALIA punti 7, Giappone 5, Ecuador 4, Messico 0.