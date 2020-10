Diretta Monopoli – Catania: risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Catania del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

MONOPOLI – Alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre, si disputerà Monopoli – Catania, sfida utile per la seconda giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, nello scorso turno, hanno battuto la Juve Stabia nel match giocato fuori casa con il risultato di 1-2. La squadra siciliana, invece, è stata fermata in casa dalla Paganese sul risultato di 1-1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MONOPOLI:. A disposizione:



CATANIA:. A disposizione:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre, per il secondo turno del girone C di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una discreta propensione offensiva. I padroni di casa hanno già disputato tre gare ufficiali in stagione tra Coppa Italia a Campionato vincendo due volte. La compagine ospite, al contrario, non sembra aver cominciato la stagione nel migliore dei modi. Il Catania ha giocato due partite ufficiali, perdendo al primo turno eliminatorio in Coppa Italia, e pareggiando in casa in campionato.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Monopoli dovrebbe proporre il tandem composto da Starita e Montero in attacco. Giorno troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Catania del tecnico Raffaele, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il tandem formato da Gatto e Sarao sul fronte offensivo. Infine, Rosaia dovrebbe partire al centro della linea mediana.

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Montero. Allenatore: Scienza

CATANIA (3-5-2): Martinez; Claiton, Silvestri, Calapai; Calapai, Izco, Rosaia, Biondi, Zanchi; Gatto, Sarao. Allenatore: Raffaele.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro gradevole.