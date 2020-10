Serie C, diretta Cesena – Triestina: risultato in tempo reale

La partita Cesena – Triestina del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

CESENA – Nel primo pomeriggio di domenica 4 ottobre, alle ore 15:00, andrà in scena Cesena – Triestina, sfida utile per la seconda giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, nello scorso turno, hanno pareggiato la partita giocata lontano dalle mura di casa con il Virtus Verona con il risultato di 1-1. La squadra del Friuli Venezia Giulia, invece, ha avuto la peggio sul Matelica perdendo il match casalingo con il risultato di 0-1.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre, per il secondo turno del girone B di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione ad attaccare. I padroni di casa hanno disputato solo una partita ufficiale in stagione e vorranno continuare in crescendo il loro percorso nel torneo. La compagine ospite, invece, non sembra aver cominciato la stagione nel migliore dei modi. La Triestina ha giocato tre partite ufficiali, perdendone due tra Coppa Italia e campionato, e vincendo solo al primo turno della coppa nazionale con il Potenza.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Cesena dovrebbe proporre il trio composto da Bernardi, Caturano e Zecca in attacco. Petermann troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Potenza del tecnico Gautieri, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Sarno, Gomez e Di Massimo sul fronte offensivo. Infine, Lodi dovrebbe partire al centro della linea mediana.

CESENA (4-3-3): Satalino; Munari, Ciofi, Ricci, Sabato; Ardizzone, Petermann, Collocolo; Bernardi, Caturano, Zecca. Allenatore: Viali

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Struna; Giorico, Lodi, Rizzo; Sarno, Gomez, Di Massimo. Allenatore: Gautieri

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro entusiasmante.