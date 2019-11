Monza – Alessandria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Monza – Alessandria del 24 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone A, calcio d’inizio alle ore 15

MONZA – Oggi pomeriggio, domenica 24 novembre, alle ore 15 andrà in scena Monza – Alessandria, incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal successo esterno contro la Pistoiese e sono in vetta alla classifica con 36 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i piemontesi che vengono dal pareggio esterno contro la Pro Patria nella quattordicesima giornata e dovranno giocare la quindicesima gara contro la Juventus U23 il 4 dicembre. In classifica occupano la sesta posizione con 24 punti. A dirigere la partita sarà il signor Santoro della sezione di Messina.

La presentazione del match

QUI MONZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Lamanna in porta, pacchetto difensivo composto da Lepore e Anastasio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Scaglia e Bellusci. A centrocampo Fossati in cabina di regia con Armellino e D’Errico mezze ali mentre poco più avanti agirà Mosti che supporterà Brighenti e Finotto.

QUI ALESSANDRIA – Scazzola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Valentini in porta, pacchetto difensivo composto da Dossena, Cosenza e Sciacca. A centrocampo Suljic in cabina di regia con Castellano e Chiarello mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Cambiaso e Celia. In attacco tandem offensivo composto da Eusepi e Arrighini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monza – Alessandria, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Monza – Alessandria

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio; Armellino, Fossati, D’Errico; Mosti; Brighenti, Finotto. A disp. Sommariva, Del Frate, Marconi, Negro, Galli, Rigoni, Di Munno, Goffi, Chiricò, Marchi, Gliozzi. All. Brocchi.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Castellano, Suljic, Chiarello, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp. Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Santoro, Gerace, Casarini, Gjura, Pandolfi, Cleur, M’Hamsi. All. Scazzola.

STADIO: Brianteo