Ligue 1, Nantes – Lens: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Nantes – RC Lens di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 20° giornata di Ligue 1

NANTES – Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 15:00 si giocherà Nantes – Lens, match valido per la giornata 20 del campionato Ligue 1. Ricordiamo che nell’ultima partita disputata 25 novembre 2020 la stessa era terminata con il punteggio di 1-1. L’incontro si giocherà allo stadio Stade de la Beaujoire e sarà diretto dall’arbitro Schneider . Il Nantes gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.62. Il Nantes, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 4 e ha subito 8. Il bilancio della Lens é invece di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 7 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Ligue 1 dove comanda il Lione con 40, in seconda posizione troviamo il Paris SG con 39 e il Lille con 39.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FC NANTES-RC LENS --- FC NANTES:. A disposizione:. Allenatore: Raymond Domenech.



RC LENS:. A disposizione:. Allenatore: Franck Haise.



Reti: al ' pt . Raymond Domenech.Franck Haise.al ' pt .

Le probabili formazioni di Nantes – Lens

Il Nantes dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con Lafont tra i pali, in difesa Corchia e Fabio terzini con Girotto e Pallois al centro. In mediana Touré e Abeid e sugli esterni Coco e Louza. In attacco Coulibaly e Kolo Muani. Il Lens dovrebbe invece optare per un 3-4-1-2 con Leca in porta, pacchetto difensivo con Haldaa, Badé e Gradit. In cabina di regia Cahuzac e Fofana con sulle corsie laterali Michelin e Sylla. Sulla trequarti Kakuta dietro a Kalimuendo e Sotoca.

NANTES (4-4-2): Lafont; Corchia, Girotto, Pallois, Fabio; Coco, Touré, Abeid, Louza; Coulibaly, Kolo Muani. Allenatore: Domenech.

LENS (3-4-1-2): Leca; Haldara, Badé, Gradit; Michelin, Cahuzac, Fofana, Sylla; Kakuta; Kalimuendo, Sotoca. Allenatore: Haise.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Nantes – Lens, valevole per la giornata 20 del campionato Ligue 1, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.