Napoli – Ajax 3-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Ajax di Mercoledì 12 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la fase a gironi della Champions League 2022-2023

NAPOLI – Mercoledì 12 ottobre, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli affronterà l’Ajax nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo A. Il Napoli é in testa al raggruppamento a punteggio pieno; una settimana fa, nella gara di andata, ha rifilato agli olandesi un pesantissimo 1-6. In campionato la squadra di Spalletti viene dal successo esterno per 1-4 contro la Cremonese ed é in testa alla classifica, in solitaria, con 23 punti, con un percorso di sette partite vinte e due pareggiate, ventidue gol fatti e sette subiti. L‘Ajax é a quota 3 perché ha battuto il Rangers 4-0 e perso 2-1 in casa del Liverpool. Nell’Eredivisie viene al successo esterno per 2-4 contro il Volendam ed é secondo in classifica con 22 punti, a una lunghezza dalla capolista AZ Almaaar.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-AJAX 3-1 SECONDO TEMPO 17' Dal dischetto va Kvaratskhelia: gran destro all'incrocio dei pali! 3-1 per il Napoli! 15' Timber devia con il braccio un tiro di Ndombélé: rigore per il Napoli. 10' Brutta sorpresa per il Napoli nei primi dieci minuti della ripresa, con l'Ajax che ha trovato la rete. 7' Ammonito Alvarez. 5' Esce Anguissa, entra Ndombélé. Inoltre Osimhen sostituisce Raspadori. 4' L'Ajax accorcia le distanze: su cross di Bassey arriva Klaassen che incoccia: 1-2. 1' Si riparte. PRIMO TEMPO 45' 2' Il primo tempo si conclude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci saranno due minuti di recupero. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 36' I ritmi tenuti dagli uomini di Spalletti sono davvero sconvolgenti. Ajax vittima sacrificale. 33' Brutto intervento di Sanchez su Kvaratskhelia: ammonito. 30' Siamo alla mezz'ora di gioco, il risultato non cambia. 26' Fallo di Taylor su Lobotka, ammonito il giocatore di Ajax. 25' Mancano venti minuti alla fine del primo tempo, gli olandesi sembrano storditi. 20' Stiamo vedendo un Napoli letteralmente indiavolato. Partita incredibile. 16' Raspadoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Sinistro sotto l'incrocio dei pali! Pazzesco! Il Napoli raddoppia! 15' Eccoci al quarto d'ora, il Napoli sta sempre conducendo di misura l'incontro. 14' Lozano sfiora la doppietta mandando la sfera di poco sopra la traversa. 10' Si fa sotto Berghuis con un tiro a giro che fa la barba al secondo palo, brivido per il Napoli. 9' Ci prova Bergwijn, favorito anche da una deviazione, ma Meret si fa trovare pronto. 5' Napoli spettacolo, dopo appena cinque minuti la squadra di Spalletti è già avanti per 1-0. 4' Gooooooooooooooooooool! Triangolazione disegnata con il compasso da Zielinski e Lozano, quest'ultimo colpisce di testa e la mette all'incrocio! Napoli in vantaggio! 3' Padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in maglia oro con banda verticale nera e rossa centrale. Al Maradona c'è il sold out. 2' Questa sfida può dare al Napoli la qualificazione agli ottavi di Champions. Un motivo di interesse in più per seguire il match del Maradona. 1' Si parte! Buon pomeriggio dallo stadio Diego Armando Maradona, dove sta per iniziare la gara di Champions League tra Napoli e Ajax. Mercoledì 12 ottobre dalle ore 17,45 le formazioni ufficiali, dalle ore 18,45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (5' st Ndombélé), Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori (5' st Osimhen), Kvaratskhelia. All. Spalletti AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder Reti: 4' pt Lozano, 16' pt Raspadori, 4' st Klaassen, 17' st Kvaratskhelia (rig.) Ammoniti: Taylor, Sanchez, Alvarez Recupero: 2' pt

Formazioni ufficiali di Napoli – Ajax

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Ndombelé. Allenatore: Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn. A disposizione: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Regeer, Magallan, Francisco Conceiçao. Allenatore: Schreuder

I convocati del Napoli

Portieri – Idasiak, Meret, Sirigu.

Difensori – Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli.

Centrocampisti – Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti – Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmüller; quarto arbitro Sven Jablonski. Al Var Harm Osmers, assistito da Marco Fritz.

La lista UEFA del Napoli

LISTA A

Portieri: Meret, Sirigu

Difensori: Kim, Jesus, Rrahmani, Olivera, Rui, Ostigard, Di Lorenzo

Centrocampisti: Demme, Elmas, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Politano

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Raspadori, Simeone, Osimhen

LISTA B

Zanoli, Zerbin, Gaetano, Idasiak

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Out il solo Rrhamani. Spalletti dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3, peculare, con Meret tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Juan Jesus-Kim e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Simeone, affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

QUI AJAX – Schreuder dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Pasveer in porta e con Rensch, Timber, Bassey e Blind pronti a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo Berghuis, Alvarez e Taylor. Tridente offensivo composto da Brobbey , Kudus e Bergwijn.

Le probabili formazioni di Napoli – Ajax

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore: Schreuder.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà visibile in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente; altrimenti su Mediaset Infinity, scaricando l’app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.