Napoli – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Atalanta del 17 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata di Serie A

NAPOLI – Sabato 17 ottobre alle ore 15 si giocherà Napoli – Atalanta, match che aprirà la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Incontro che si preannuncia molto interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta a tavolino contro la Juventus ed in classifica occupano la sesta posizione, insieme a Verona e Benevento, con 6 punti. Dall’altra parte, invece, troviamo gli orobici che hanno cominciato alla grande questo campionato ed in classifica occupano il primo posto, insieme al Milan, con 9 punti. Nell’ultimo turno i nerazzurri hanno schiantato il Cagliari.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 17 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe puntare sul classico 4-2-3-1 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e il nuovo acquisto Bakayoko in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe optare per il solito 3-4-2-1 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Palomino, Romero e Djimsiti. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Gomez e Malinovskyi alle spalle di Zapata ma occhio a Muriel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Atalanta, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida sarà a disposizione anche in diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma. Il match del San Paolo potrà essere visto anche in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di Napoli – Atalanta

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: San Paolo