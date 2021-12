Le formazioni ufficiali di Napoli – Atalanta del 4 dicembre 2021, incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

NAPOLI – Dalle ore 20.45 in campo Napoli – Atalanta per l’anticipo serale valido per la sedicesima giornata di campionato. Gara importante per i partenopei visto che nel pomeriggio il Milan ha battuto la Salernitana e si é portato momentaneamente in testa alla classifica. Dalle 19.45 saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Nel Napoli out Osimhen, che dopo l’operazione al volto, potrà rientrare in campo solo tra qualche mese. Spalletti perde anche Koulibaly per una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori dal campo per 4-5 settimane. Dovrà valutare nelle prossime ore anche le condi di Fabian Ruiz, che soffre per una ,tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro, e di Lorenzo Insigne, che ha riportato una contrattura del soleo sinistro; qualora non recuperassero, per la difesa, ricorrerà a Juan Jesus, mentre a centrocampo e sulla trequarti potrebbe impiegare Demme accanto a Lobotka con Elmas alto sulla sinistra oppure far arretrare Zielinski in mediana con Politano a destra, Lozano sulla corsia opposta e Elmas alle spalle di Mertens. Possibile, quindi, un modulo 4-2-3-1 con Ospina in porta e in difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Demme e Lobotka, Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Elmas, di supporto all’unica punta Mertens. Per Gasperini probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Toloi, Demiral e Palomino. In mezzo al campo de Roon e Freuler; sulle corsie Zappacosta e Maehle. Pasalic e Ilicic sulla trequarti di supporto all’unica punta Zapata.

LA CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA