Roma – Inter: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Roma – Inter del 4 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 16° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

ROMA – Sabato 4 dicembre, alle ore 18, allo Stadio “Olimpico”, andrà in scena Roma – Inter, gara valida per sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I giallorossi vengono dalla sconfitta esterna contro il Bologna, decisa dal gol di Svanberg e ora in classifica sono quinti con 25 punti, frutto di otto partite vinte, una pareggiata e sei perse con 24 reti realizzate e 16 incassate. Dall’altra parte ci sono i nerazzurri, che mercoledì scorso scorso hanno battuto lo Spezia grazie alle reti di Gagliardini e Lautaro Martinez e, complice il pareggio della capolista Napoli sul campo del Sassuolo, si sono portati a sole due lunghezze dalla vetta. La formazione di Simone Inzaghi può sperare, quindi nel sorpasso, e per ottenerlo é chiamata a vincere e sperare che in serata arrivino buone notizie dal Maradona dove i partenopei saranno impegnati nella difficile sfida contro l’Atalanta; giocherà, però, conoscendo il risultato del Milan, che la precede di una lunghezza e, che, potrebbe restarle in ogni caso davanti in caso di vittoria contro la Salernitana. Classifica attuale alla mano, l’Inter ha 33 punti, con un cammino di dieci partite vinte, quattro pareggiate e una persa; 36 reti fatte e 15 subite. Con 205 partite tra campionato e Coppe (anche europee), l’Inter è di gran lunga l’avversario più affrontato dalla Roma dal 1927. In campionato le due compagini si sono affrontate ben 176 volte con il bilancio di 49 vittorie della Roma, 73 affermazioni dell’Inter e 54 pareggi. La Roma non vince da tre partite interne di Serie A contro l’Inter. Nella passata stagione i nerazzurri, allora guidati da Conte, si imposero per 3-1 con le reti di Vecino, Brozovic e Lukaku; di Mkhitaryan il gol romanista.

Cronaca con commento in diretta

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - INTER Sabato 4 dicembre, alle ore 17 le formazioni ufficiali e dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà fare a meno degli squalificati Abraham e Karsdorp e valutare le condizioni di El Shaarawy , uscito malconcio dalla gara contro il Bologna. Possibile ritorno al modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata sulle corsie esterne da Mancini e Vina e al centro da Smalling e Ibanez. In mediana Veretout e Cristante; sulla trequarti Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Perez, di supporto all’unica punta Shomurodov.

QUI INTER – Inzaghi dovrà rinunciare a De Vrji e Bastoni. Probabile modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa composta da D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle fasce Dumfries e Perisic. Tandem di attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Roma – Inter

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Inter, valido per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.