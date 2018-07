Napoli-Carpi 5-1, il tabellino: cinquina per i partenopei

In evidenza Inglese e Callejon per la compagine partenopea guidata da Ancelotti. 5-1 il risultato finale

TRENTO – Bilancio positivo quello del Napoli nel secondo test stagionale di ieri con il Carpi. Azzurri in vantaggio dopo appena due minuti con Allan su invito di Insigne. Quest’ultimo è apparso tra i più in palla con la squadra che prova a giocare più vicina al terminale offensivo Inglese. L’attaccante è bravo al 35′ a smarcare Lorenzo con un bel movimento. L’azione non si chiude con Fabiaz Ruiz che si vede ribattere la conclusione. Al 39′ arriva la marcatura di Inglese su cross di Ounas.

Nella ripresa tanti cambi e Ancelotti approfitta per provare nuove soluzioni offensive. Con l’uscita di Inglese è Insigne a fare il falso nueve, affiacato da Callejon e Verdi. Due interessanti spunti di Ruiz e Callejon fanno da preludio al tris di quest’ultimo su assist di Insigne. Nel finale c’è spazio per la marcatura di Verdi e Vinicius, quest’ultimo su assist di Grassi. Rete della bandiera per Piu a pochi minuti dalla fine.

Napoli-Carpi 5-1: il tabellino del match

NAPOLI: Karnezis (72′ Contini), Hysaj (83′ Gaetano), Albiol (46′ Tonelli), Maksimovic (72′ D’Ignazio), Luperto (46′ Rog), Allan (76′ Ciciretti), Diawara (46′ Hamsik), Fabian (72′ Grassi), Ounas (46′ Callejon), Insigne (72′ Vinicuis) , Inglese (46′ Verdi). A disp. Marfella. All. Ancelotti

CARPI: Colombi (Serraiocco), Pachonik, Poli (76′ Barnofsky), Ligi, Frascatore, Pasciuti, Sabbione, Piscitella (62′ Piu), Jelenic (72′ Saric), Concas (70′ Machach), Nzola (54′ Tutino). A disp. Malcore, Van der Hejiden, Venturi, Saber. All. Bortolas

Arbitro: Ros di Pordenone

Reti: 2′ Allan, 39′ Inglese, 66′ Callejon, 73′ Verdi, 84′ Vinicius, 85′ Piu

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti a fine partita

Ho avuto buone indicazioni, ho un bel gruppo e possiamo fare bene. La squadra ha qualità, non lo scopriamo ora, ma mi piace moltissimo lo spirito che anima i ragazzi che lavorano ma si divertono anche. A volte si sottovalutano certi impegni, invece ho visto grande voglia di giocare e di impegnarsi fino alla fine. C‘è abbondanza ed in avanti abbiamo dei giocatori importanti. Sono soddisfatto, ho un gran gruppo che mi fa lavorare senza fatica. E questo è un gran merito per una squadra“

