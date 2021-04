Napoli – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Crotone del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A

NAPOLI – Sabato 3 aprile alle ore 15 si giocherà Napoli – Crotone, incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Gattuso che, prima della sosta, ha ottenuto un ottimo successo esterno contro al Roma ed in classifica occupa la quinta posizione con 53 punti e la gara da recuperare contro la Juventus. Dall’altra parte troviamo la squadra pitagorica che viene dalla sconfitta casalinga in rimonta contro il Bologna ed in classifica occupa l’ultimo posto solitario con 15 punti. Sono due i precedenti in terra campana tra le due squadre con i partenopei che si sono imposti in entrambe le occasioni. La sfida verrà diretta dal signor Di Martino della sezione di Teramo.

La cronaca con commento minuto per minuto

Sabato 3 aprile alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Manolas e Maksimovic. A centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.

QUI CROTONE – Cosmi dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2 con Cordaz tra i pali, reparto arretrato composto da Djidji, Golemic e Luperto. A centrocampo Molina in cabina di regia con Benali e Messias mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Pedro Pereira e Rispoli. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Ounas e Simy.

Le probabili formazioni di Napoli – Crotone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi

STADIO: Diego Armando Maradona

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Crotone, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli – Crotone anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Una seconda opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.