Napoli – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Fiorentina di Giovedì 18 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale della Supercoppa italiana

RIAD – Giovedì 18 gennaio, all’Al-Awwal Park Stadium’ di Riad, alle ore 20 ore italiane, avrà inizio Napoli – Fiorentina, prima semifinale della EA Sports FC Supercup. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti, non si procederà con i tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà nella finale di lunedì 22 gennaio (ore 20 italiane) chi avrà avuto la meglio nell’altra semifinale che venerdì 19 gennaio (ore 20) vedrà di fronte Inter e Lazio.

Il Napoli aveva vinto lo Scudetto mentre la Fiorentina era arrivata in finale in Coppa Italia. In campionato i partenopei hanno archiviato la batosta rimediata a Torino (3-0) aggiudicandosi il derby contro la Salernitana. Gli uomini di Mazzarri sono ottavi a quota 31 con un percorso di otto partite vinte, quattro pareggiate e sette perse, ventotto reti realizzate e ventiquattro incassate. I viola, dopo il 2-2 casalingo contro l’Udinese, sono quarti con 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, ventinove gol fatti e ventuno subiti. Nelle ultime cinque sfide il Napoli ha collezionato sette punti, contro i dieci ottenuti dalla Fiorentina.

Sono 181 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 61 successi per il Napoli, 59 pareggi e 51 affermazioni della Fiorentina. L’ultimo confronto risale allo scorso 8 ottobre quando la squadra di Italiano si impose con il risultato di 1-3.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI – FIORENTINA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - FIORENTINA Giovedì 18 gennaio 2024 dalle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle ore 20 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà l’arbitro Federico La Penna di Roma a dirigere Napoli-Fiorentina semifinale della EA Sports FC Supercup, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bresmes. Quarto uomo Marcenaro. Al VAR ci sarà Aureliano, assistito da Marini.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Assenti per infortunio Olivera, Natan, Meret e Ostigard oltre ad Anguissa e Osimhen che partecipano alla Coppa d’Africa. Mazzarri dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Gollini tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Rrhamani e Juan Jesus e sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Cajuste, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Raspadori, affiancato da Raspadori e Kvaratskhelia.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Assenti Castrovilli, Dodo, Kouamè, Sottil e Nico Gonzalez. Vincenzo Italiano dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 con Terracciano in porta e con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Arthur e Mandragora, con Ikoné, Bonaventura e Brekalo sulla trequarti. Unica punta Beltran.

Le probabili formazioni di Napoli – Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: