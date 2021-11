Serie A, Napoli – Hellas Verona: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli – Hellas Verona del 7 novembre 2021: incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18:00

NAPOLI – Questa sera, alle ore 18:00, è in programma la decima giornata di Serie A con il match Napoli – Hellas Verona. I padroni di casa campani allenati da Luciano Spalletti vengono dalla vittoria esterna in Europa League contro i polacchi del Legia Varsavia, che è terminato per 4-1 lo scorso 4 novembre. Attualmente il Napoli divide la vetta della classifica con il Milan, a sua volta a fermo a quota con 31 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione veneta allenata da Igor Tudor, che viene dalla vittoria casalinga contro la Juventus, superata per 2-1 lo scorso 30 ottobre. Attualmente il Verona è 8° in classifica con 15 punti. Quali saranno le scelte tecniche dei due allenatori? Di seguito le probabili formazioni della partita: alle 17:00 verranno pubblicate quelle ufficiali. Dalle 18:00 comincerà invece la diretta live, testuale, del nostro sito.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le probabili formazioni Napoli – Hellas Verona

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor

STADIO: Diego Armando Maradona