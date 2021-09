Serie A, Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus dell’11 settembre 2021: incontro valido per la terza giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 18.

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Napoli e Juventus nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 17 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti [UFFICIALE ALLE 17]

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Chiellini, De Ligt, Bonucci; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, McKennie, Pellegrini; Kulusevski, Morata. Allenatore: Allegri [UFFICIALE ALLE 17]