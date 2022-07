Amichevole Napoli – Perugia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Perugia di Domenica 17 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole pre campionato

DIMARO – Dopo il 10-0 rifilato al Bassa Anaunia, domenica 17 luglio, a Dimaro, il Napoli affronterà il Perugia nella seconda amichevole pre-campionato con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra partenopea sta effettuando la prima parte della preparazione nella località del Trentino, dove resterà fino a martedì 19 luglio e dove sta alternando la parte atletica a esercitazioni tecniche e partitelle. Dopodiché qualche giorno di allenamento a Castel Volturno e la squadra partirà per il secondo ritiro, in programma da sabato 23 luglio a sabato 6 agosto a Castel di Sangro. Per la squadra di Spalletti l’esordio in campionato é previsto, invece, a Verona nel posticipo di Ferragosto. Un Napoli rinnovato rispetto alla precedente stagione perché mancheranno Koulibaly, andato al Chelsea, gli svincolati Insigne e Mertens mentre é ancora incerto il futuro di Fabian Ruiz e Politano; é invece arrivato Kvaratskhelia, autore di una doppietta nella prima amichevole. Il Perugia, che esordirà nel torneo cadetto al Barbera contro il Palermo, sta effettuando la preparazione nel ritiro di Pieve di Cadore: recentement eha battuto 7-0 la formazione dilettantistica del Real Vicenza.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PERUGIA (ITA):. A disposizione:



NAPOLI (ITA):. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI NAPOLI – Per l’occasione Spalletti potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-2-3-1 con Meret tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Rrahmani e Zanoli e sulle fasce da Di Lorenzo, nuovo capitano, e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Fabian Ruiz e Demme. Tridente offensivo formato da Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

QUI PERUGIA – Out gli infortunati Santoro e Lisi, in forse Matos e Di Chiara. Castori potrebbe rispondere con un modulo 3-5-2 con Moro tra i pali e con Sgarbi, Angella e Dell’Orco a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Iannoni con Kouan e Santoro; sulle corsie esterne Casasola e Angori. Davanti Melchiorri e Olivieri.

La probabile formazioni di Napoli – Perugia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Kouan, Iannoni, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri. Allenatore: Castori

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva ma sarà visibile in streaming sulla pagina ufficiale del Napoli.