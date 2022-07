La partita Lazio – Triestina di Domenica 17 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole pre campionato

AURONZO DI CADORE – Dopo il 21-0 rifilato ai dilettanti dell’Auronzo e il 5-0 contro gli sloveni del NK Dekani, domenica 17 luglio ore 18, al Centro Sportivo dello Zangiacomo, la Lazio ha battuto la Triestina 3-1.

Tabellino

LAZIO (4-3-3): Maximiano (dal 15′ st Adamonis); Lazzari (dal 1′ st Marusic), Patric (dal 1′ st Gila), Romagnoli (dal 1′ st Casale), Hysaj (dal 1′ st Radu); Milinkovic (dal 1′ st Bertini), Marcos Antonio (dal 1′ st Cataldi), Luis Alberto (dal 1′ st Basic); Felipe Anderson (dal 1′ st Romero), Immobile (dal 1′ st Cancellieri), Zaccagni (dal 1′ st Pedro). A disposizione: Alia, Furlanetto, Kamenović, Acerbi, Akpa Akpro, Kiyine, Moro. Allenatore: Maurizio Sarri.

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio (dal 1′ st Martínez); Ghislandi (dal 1′ st Galliani, dal 23′ st Baldi), Riccardi (dal 23′ st Ghislandi), Sabbione (dal 23′ st Giannò), Sarzi Puttini (dal 23′ st Pellacani); Furlan (dal 23′ st Crimi), Crimi (dal 1′ st Procaccio), Ala-Myllymäki (dal 1′ st Bezziccheri, dal 23′ st Rocchetti), Rocchetti (dal 1′ st Coppola); Adorante (dal 1′ st Gómez), G. De Luca (dal 23′ st Adorante).A disposizione: A. De Luca, Meti, Iacovoni, Butti, Tiesse, Groaz. Allenatore: Andrea Bonatti.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone)

Assistenti: Ferrari – Licari

Reti: al 25′ rig. Immobile (L), al 17′ st Basic (L), al 20′ st Gómez (T), al 38′ st Bertini (L).

La presentazione del match

Prossimo test il 21 luglio, contro il Primorje. La preparazione atletica della squadra di Sarri all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo proseguirà fino al 22 luglio. Dopo i biancocelesti torneranno a Formello per le ultime settimane in vista dell’avvio di campionato e affronteranno il Genoa il giorno 27 luglio. L’esordio in campionato é previsto per domenica 14 agosto alle 18.30 all’Olimpico contro il Bologna. Sul fronte mercato si registrano finora gli arrivi di Maximiano in porta, Casale, Romagnoli e Gila in difesa e del centrocampista Marcos Antonio. La Triestina ha chiuso lo scorso campionato di Serie C al quinto posto nel Girone A ma, dopo aver eliminato la Pro Patria al primo turno dei playoff, é stata battuta dal Palermo. Quest’anno sarà guidati da Andrea Bonatti, ex allenatore della Primavera della Juventus.

QUI LAZIO – Per l’occasione Sarri potrebbe far scendere in campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Adamonis in porta e difesa composta al centro da Patric e Hysaj e sulle fasce da Casale e Marusic. A centrocampo Basic, Cataldi e Luis Alberto. Tridente offensivo formato da Pedro, Cancellieri e Zaccagni.

QUI TRIESTINA – Bnatti potrebbe rispondere con un modulo speculare con Offredi tra i pali e con Ghislandi, Ligi, Volta e Rapisarda a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Calvano, Giorico e Crimi. In attacco Procaccio, De Luca e Sarno.

La probabile formazione di Lazio – Triestina

LAZIO (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Hysaj, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Ghislandi, Ligi, Volta, Rapisarda; Calvano, Giorico, Crimi; Procaccio, De Luca, Sarno. Allenatore: Bonatti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva su Lazio Style Channel (canale 233 Sky) e in streaming, per i soli abbonati, sulla app SkyGo, scaricabile gratuitamente.