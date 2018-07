Napoli – Il punto della situazione sulle trattative, sogno Cavani

Il sogno del club partenopeo è Edinson Cavani con Morata sulla sfondo ma sullo spagnolo c’è anche il Milan.

NAPOLI – L’addio di Sarri seguito dall’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli sembra aver chiuso un ciclo. I partenopei ripartono così dall’ex Milan per la prossima stagione con l’obbiettivo di battagliare fino all’ultimo con la Juventus per il tricolore, impresa quasi realizzata nell’ultimo campionato, poi sfumato nelle giornate finali. L’arrivo di Ancelotti ha subito portato nuova linfa e nuova carica nello spogliatoio azzurro che ha però dovuto salutare uno dei principali protagonisti della scorsa stagione. Si tratta dell’Italo-brasiliano Jorginho passato al Chelsea dove ritroverà il suo vecchio allenatore Sarri. Al suo posto è arrivato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia dopo aver pagato la clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Ma i colpi di mercato non sembrano essere finiti per il Napoli di De Laurentiis. Ancelotti ha detto esplicitamente che vorrebbe un colpo da novanta, in grado di smuovere ulteriormente l’ambiente e magari che possa rispondere al clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus.

IPOTESI MORATA

La priorità resta sicuramente l’attacco. Ancelotti avrebbe richiesto un attaccante, una prima punta forte da poter possibilmente affiancare a Mertens. Uno dei profili valutati porta il nome di Alvaro Morata,attualmente al Chelsea di Sarri. Il club lo ha messo in vendita, ma su di lui sembra esserci anche l’interesse del Milan, alla ricerca del sostituto di Kalinic.

SOGNO CAVANI

Sicuramente l’acquisto che farebbe felice tanti tifosi partenopei è quello che porterebbe ad un grandissimo ritorno: il matador Edinson Cavani. Più che idea concreta si potrebbe parlare di sogno per l’uruguaiano che attualmente milita al Psg e percepisce uno stipendio netto di 12 milioni l’anno. Difficile che De Laurentiis possa garantirgli un ingaggio tale.

DALLA SPAGNA: BENZEMA RESTA AL REAL

Accostato più volte agli azzurri la punta francese dovrebbe con tutta probabilità restare al Real che ha dichiarato di ritenerlo un incedibile. L’attaccante continua a tenersi in contatto con Ancelotti per avere sempre più informazioni e capire il da farsi. Ma come per Cavani l’ingaggio resta l’ostacolo più grande per un suo approdo in azzurro.