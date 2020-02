Napoli – Torino 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Torino del 29 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Questa sera, sabato 29 febbraio, alle ore 20.45 si giocherà Napoli – Torino, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-TORINO 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 23' concusione larga di Politano con il mancino dal limite dell'area in posizione centrale 19' MANOLASSS!!! TORNA A SEGNARE IL DIFENSORE E VANTAGGIO DEL NAPOLI!! Terza rete per il giocatore greco che sulla punizione ben calibrata da Insigne prende il tempo su Bremer e colpisce di testa con palla sotto la traversa 18' intervento in scivolata di Zaza su Fabian Ruiz e punizione questa volta all'altezza del vertice destro dell'area di rigore 17' punizione conquistata sulla sinistra da Zielinski, intervento falloso di Rincon: batte Insigne, allontana di testa la difesa 16' possesso palla elaborato del Napoli, cross dal fondo di Politano, in area scivola Insigne che non arriva sull'invito 14' dall'altra parte Ansaldi lancia in profondità Baselli anticipato dall'uscita di Ospina 13' sale bene la difesa granata, nuovamente pescato in offside Insigne 11' lancio di Ansaldi e sponda al limite leggermente troppo lunga di Zaza di prima per Belotti che non arriva sulla sfera 10' intervento con i pugni di Sirigu su conclusione dal limite a mezz'altezza di Milik quindi Insigne fermato in offside 8' gioco fermo, a terra Baselli dopo essere scivolato da solo a centrocampo, giocatore a bordo dovrebbe farcela a proseguire 6' buona copertura di Lukic su Insigne e dall'altra parte attento in anticipo Manolas 5' intervento in pressing errato di Politano su Rincon, punizione Toro 3' ribaltamento di fronte di Zielinski, palla a Milk che allarga su Insigne ma il suo tentativo di piazzare la sfera non funziona, palla alta 1' su cross dalla sinistra di Ansaldi, sponda di De Silvestri per il tentativo ravvicinato di Lukic, palla deviata dalla difesa in angolo! Sugli sviluppi palla rimessa dentro per De Silvestri che approfitta di un'uscita difettosa di Ospita ma la sua conclusione viene murata dalla difesa! partiti! calcio d'avvio per il Torino ma il lancio di Rincon si perde in fallo laterale Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di Napoli - Torino, ancora pochi istanti e seguiremo il match in tempo reale. Sguardo alle formazioni ufficiali con Mertens non al meglio che parte dalla panchina e spazio a Milink con Politano e non Callejon in avanti. Completa il tridente Insigne. Longo risponde con il 3-5-2 rilanciando in avanti Zaza con Belotti. TABELLINO NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Milik, Politano. A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Callejon, Lozano, Mertens. Allenatore: Gattuso TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Rincon, Lukic, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Edera, Berenguer, Meite, Verdi, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo Reti: al 19' pt Manolas Ammonizioni: Recupero:

La presentazione del match

Da una parte ci sono i partenopei che, in settimana, hanno strappato un pareggio al Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. In campionato la squadra di Gattuso viene dal successo esterno col Brescia ed in classifica occupa il sesto posto, insieme al Milan, con 36 punti. Dall’altra parte ci sono i Granata che sono reduci da quattro sconfitte di fila ed in classifica occupano il quattordicesimo posto, insieme all’Udinese con 27 punti. La squadra di Longo dovrà recuperare la partita casalinga col Parma l’11 marzo.

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici che è sceso in campo col Barcellona. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Manolas. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Insigne, Milik e Callejon.

QUI TORINO – Longo dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato formato da Lyanco, Nkoulou e Izzo A centrocampo Lukic in cabina di regia con Baselli e Rincon mezze ali mentre sulle corsie esterne De Silvestri e Ansaldi. Davanti Verdi favorito su Zaza per giocare al fianco di Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Torino, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Napoli – Torino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Izzo De Silvestri, Rincon, Lukic, Baselli, Ansaldi, Verdi, Belotti. Allenatore: Longo

STADIO: San Paolo