Nardò – Martina Calcio: diretta live e risultato in tempo reale

NARDÓ (LE) – Nella domenica pomeriggio del 10 Marzo 2024, si giocherà il match valido per la 26° giornata di Serie D tra Nardò – Martina Calcio. Il calcio di inizio è previsto per le 14:30. In Puglia, si giocherà il derby tra le due squadre sul podio del girone H; rispettivamente il Martina, seconda, con 45 punti e il Nardò terza, con 43 punti, solo due punti dividono le squadre che si contendono anche lo stesso numero di gol segnati (32).

Il girone H vede ben cinque squadre pugliesi nelle prime cinque posizioni, con l’Altamura a comandare la classifica e il Casarano a chiudere la zona playoff in quinta posizione. Curiosità: l’ultima vittoria dei padroni di casa contro il Martina, è avvenuta proprio nel mese di marzo scorso, nella stagione 2022-2023 dove si sono imposti per 3-1.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NARDÓ – MARTINA CALCIO]

A.C NARDò:. A disposizione:



MARTINA CALCIO:. A disposizione:



Reti:



Presentazione della partita

QUI NARDO’ – La squadra di mister Ragno, scenderà in campo con Viola tra i pali, difesa a tre con De Giorgi, Lanzolla, Gennari, centrocampo a cinque da sinistra a destra, con Ciracì, Ceccarini, Guadalupi, Gentile e Di benedetto, la coppia d’attacco sarà affidata ai bomber Dambrosio e D’Anna. A disposizione: Della Pinna, De Giorgi, Ferreira, Dammacco, Borgo, Latagliata, Cellamare, Mariani.

QUI MARTINA CALCIO – La squadra di mister Pizzulli, dopo una sconfitta in casa contro il Gravina, deve ritrovare la via della vittoria e per farlo dovrà spronare la squadra a dare di più; schiererà un 3-5-2, con in porta Figliola. Difesa con Mancini, Vaticinio, Silletti, a centrocampo ci saranno Nikolli, Virgilio, Ganfornina, Piarulli, mentre la coppia d’attacco sarà guidata da Pinto e Palermo. A disposizione: Figliola, Perrini, Maffei, Langone, Tedesco, Albanese, Ievolella, Filippi, Vaticinio.

Probabili formazioni di Nardò – Martina Calcio

NARDO’ (3-5-2): Viola; De Giorgi, Lanzolla, Gennari; Ciracì, Ceccarini, Guadalupi, Gentile, Di benedetto; D’Anna, Dambrosio. Allenatore: Ragno

MARTINA CALCIO (3-5-2): Figliola; Mancini, Vaticinio, Silletti; Nikolli, Virgilio, Ganfornina, Piarulli, Tuccitto; Palermo, Pinto. Allenatore: Massimo Pizzulli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita non sarà disponibile su nessuna emittente tv ma potrà essere seguita sulla nostra pagina di Calciomagazine e in alternativa sui canali social delle due squadre.