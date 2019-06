Neymar-Barcellona: suggestione di mercato o trattativa avanzata?

Secondo i media catalani e brasiliani la trattativa per riportare Neymar al Barcellona sarebbe ben avviata, al PSG 100 più due/tre giocatori.

PARIGI – Due anni fa il trasferimento più caro nella storia ne calcio diventava realtà con il passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG per 222 milioni di euro. 730 giorni più tardi il fuoriclasse brasiliano potrebbe tornare in terra catalana compiendo il percorso inverso. Secondo i media spagnoli e brasiliani, infatti, la trattativa tra i due club sarebbe in fase avanzata con la compagine catalana pronta ad offrire 100 milioni più due/tre giocatori (si parla di Umtiti, Rakitic e Dembelè), per riportare a casa O’Ney.

Pochi giorni fa il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, si era espresso con questi termini circa l’atteggiamento di alcuni giocatori all’interno della rosa parigina: “I giocatori devono assumersi le loro responsabilità, non sono qui per divertirsi ma per lavorare di più. Non accetto comportamenti da star. E se qualcuno non è d’accordo, le porte sono aperte: ciao!”.

Dopo due anni, dunque, l’avventura di Neymar sotto la Tour Eiffel potrebbe essersi già conclusa con sei trofei Nazionali conquistati ed un bottino di 51 reti in 58 partite. Nel mezzo tanti infortuni per l’asso brasiliano che, in questo periodo, deve anche difendersi dalle accuse di stupro nei suoi confronti. Per il PSG non è più incedibile ed il Barcellona si è fatto avanti tentando di strappare il fatidico “si” ai vertici del club francese.