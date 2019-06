In primo piano le sfide del Gruppo C mentre le azzurre saranno protagoniste nella suggestiva gara con il Brasile. Si gioca anche la Coppa America

Martedì 18 giugno sotto il segno delle nazionali sia Under21 con gli Europei che il Femminile con il Mondiali. Nel primo caso attese due sfide a partire dal pomeriggio con Romania – Croazia e a seguire Inghilterra – Francia. Nel Mondiale femminile invece stesso orario per Giamaica – Australia e soprattutto Italia – Brasile, con le azzurre già qualificate per la fase successiva. Si gioca in tarda serata anche Bolivia – Perù per la Copa America mentre in quella di questa notte 4-0 del Cile su Giappone. Nella Gold Cup 1-0 esterno di El Salvador su Curacao e 3-2 casalingo della Giamaica sull’Honduras. Tra i match già disputare anche la AFC Champions League con i successi in casa di Kashima (1-0 su Hiroshima) e Guangzhou Evergrande (2-1 su Shandong Luneng). Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale dei principali match del giorno.

