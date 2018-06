Nigeria-Argentina 1-2, il tabellino: Seleccion agli ottavi di finale

Il tabellino di Nigeria-Argentina 1-2 il risultato finale, reti di Messi e Rojo per i sudamericani che volano agli ottavi di finale.

SAN PIETROBURGO – Batticuore Argentina, rimpianti per la Nigeria. Nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo D la Seleccion batte 2-1 la Nigeria e si qualifica per gli ottavi di finale dove troverà la Francia. Comincia alla grande la sfida per Messi e compagni che vanno in vantaggio grazie al numero 10 ma, ad inizio ripresa, arriva il pareggio degli africani grazie al rigore di Moses. I sudamericani non riescono a creare occasioni pericolose ma al minuto 86 arriva il gol qualificazione grazie a Rojo che esplodere di gioia un intero Paese. Adesso c’è la Francia, appuntamento al 30 giugno.

IL TABELLINO

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Omeruo (90′ Iwobi), Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa (92′ Simy), Iheanacho (46′ Ighalo). CT: Rohr

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (80′ Aguero); Enzo Pérez (61′ Pavon), Mascherano, Banega, Di Maria (72′ Meza); Messi, Higuain. CT: Sampaoli

RETI: 14′ Messi (A), 51′ Rig. Moses (N), 86′ Rojo (A)

AMMONITI: Balogun, Obi Mikel (N), Mascherano, Banega, Messi (A)

ESPULSI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Pietroburgo Stadium