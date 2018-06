Islanda – Croazia 1-2: i croati chiudono primi nel girone

Successo della Croazia grazie alle reti di Badelij e Perisic nella ripresa. In mezzo il pareggio di Sigurdsson su rigore. Ampio spazio al turn over per la nazionale di Dalic

Cronaca minuto per minuto 2' TEMPO 49' è finita! la Crozia vince 2-1 e chiude in prima posizione nel girone

48' cross in area con Sigurdason e Traustason non arrivano sulla conclusione sotto porta ma guadagnano un angolo

47' angolo per l'Islanda che però non lo sfrutta con cross errato di Traustason

46' chance per Rakitic, il suo rasoterra sibila il palo alla destra del portiere!

45' 4 minuti di recupero

45' PERISICCCC!!! 2-1 CROAZIA!!! palla recuperata al limite da Badelij e filtrante per il nerazzurro che incrocia bene con il sinistro e palla alta che si infila alla destra di Halldorsson

45' fallo in attacco per Sigurdason

43' spunto in area di Kramaric che si porta sul destro e calcia di un soffio a lato!

42' punizione dal vertice sinistro di Rakitic con palla che sfiora l'incrocio dei pali

41' altre novità in Nigeria - Argentina

40' in campo Gudmundsson per Finnbogason

40' punizione dal vertice destro per Perisic con palla che sfiora l'incrocio dei pali con Halldorsson sulla traiettoria

39' contropiede di Perisic che salta secco Saevarsson, cartellino anche per lui quasi al limite

38' fallo duro di Jedvaj su Gudmunsson, giallo per lui

36' in campo Rakitic per Kovacic

34' su contropiede partito da Corluka i compagni rallentano la manovra permettendo agli avversari di ricomporsi

31' SIGURDSSON!!! PAREGGIO DAL DISCHETTO! conclusione precisa quasi sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere spiazzato!

28' dall'altra parte Pivaric dalla distanza non inquadra lo specchio della porta

27' contropiede Islanda con Finnbogason che quasi dal fondo la mette con il piatto sul palo opposto per Bjarnason che in corsa conclude a lato a pochi passi dalla linea di porta!

25' nell'Islanda esce Sigursson per Sigurdason

25' in campo Lovren per Pjaca

24' a terra intanto Pjaca che si era fanno male in occasione sull'ultimo scontro di gioco, si ferma il gioco

23' bel fraseggio croato al limite della propria area nello stretto con qualche rischio vista la posizione del campo

22' dall'altra parte conclusione dal limite di Kramaric deviata da Ingason in angolo con palla che non passa lontano dal palo alla destra di Halldorsson

22' conclusione con il destro in area da posizione defilata di Sigurdsson ma sfera che termina sull'esterno della rete

20' fuori Modric, dentro Bradaric

18' non si chiude uno scambio al limite per l'Islanda quindi palla in area per Finnbogason che anticipato dal Kalinic in uscita lo tocca in scivolata. Giallo per l'attaccante

15' gara che sale di ritmo con l'Islanda che deve rischiare il tutto per tutto in questa mezz'ora finale

13' intervento duro con i tacchetti di Halfredsson su Pjaca, giallo inevitabile

11' ancora Ingason pericolosissimo sul successivo corner con colpo di testa che termina di un soffio sopra la traversa!

10' azione gol per Ingason che approfittando di un'uscita difettosa di Kalinic colpisce sotto porta di testa ma il portiere si riscatta alzando la palla sopra la traversa!

8' BADELIJ!!! VANTAGGIO CROAZIA!!! palla recuperata al limite da Perisic che supera un giocatore, la mette al centro per il compagno con palla sporcata da Ingason con voleè decisiva del centrocampista che non da scampo a Halldorsson

5' attenzione importanti novità da Nigeria - Argentina

3' sugli sviluppi errore nel passaggio al limite sempre di Bjarnason ma Modric non riesce a far ripartire i suoi

2' angolo conquistato sulla sinistra da Bjarnason

si riparte! 1' TEMPO 47' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza

47' missile di prima per Gunnarsson che impegna in tuffo Kalinic bravo a deviare la conclusione molto insidiosa destinata a infilarsi sotto l'incrocio dei pali!

45' 2 minuti di recupero

45' angolo dalla sinistra, respinge con un pugno Kalinic e Bjarnason molto pericoloso su conclusione di prima intenzione in area con il portiere reattivo con i piedi a salvare la sua porta!

44' tentativo velleitario di Halfredsson da fuori, palla alta sopra la traversa

41' break di Modric ma il suo tentativo da fuori si spegne a lato

40' chance Islanda con Finnbogason che recupera un pallone alla trequarti quindi scambia con Sigurdsson in area e conclude da posizione centrale di poco a lato prendendo l'esterno della rete!

38' tiene un pò troppo palla Kramaric che fa perdere il tempo per cogliere di sopresa la difesa quindi fallo in attacco di Badelij

36' conclusione un pò affrettata quasi dal limite con il mancino di Perisic e palla a lato

34' sugli sviluppi difesa che si salva con un pò di affanno con Bjarnason pericoloso a centroarea ma conclusione murata dalla difesa

32' discesa di Saevarsson, corner guadagnato

31' punizione un pò telefonata di Sigurdsson, blocca senza problemi Kalinic

30' spunto di Halfredsson bravo sulla trequarti ad accentrarci e a conquistare una punizione su intervento un pò ingenuo di Kovacic

28' sugli sviluppi si smarca Magnusson che all'altezza del secondo palo colpisce un pò largo di testa ma Islanda da alcuni minuti più propositiva

28' Caleta-CAR concede un corner a Finnbogason in pressing alto

26' lunga rimessa di Gunnarsson con Magnusson che sul primo palo la prolunga di testa sul palo opposto, buona copertura della difesa e azione che svanisce

25' affondo di Magnusson ben chiuso da Corluka che concede solo un fallo laterale

22' tentativo di verticalizzazione per Finnbogason ma la Sigursson intercetta un pallone che avrebbe potuto portare il giocatore in porta

20' gioco fermo con Bjarnason che deve cambiare il tampone al naso, il giocatore rientra in campo e riprende il match

19' primo angolo della partita per la Croazia: scambio nello stretto Modric - Perisic, cross del 10 ma la difesa si rifugia in angolo

18' prova uno scambio a destra quindi cambio di gioco di Halfredsson ma palla troppo lunga per Magnusson che non riesce a tenerla in campo, fallo laterale concesso

16' rientra sul terreno di gioco Bjarnason

15' novità da Nigeria - Argentina

14' giallo a Pjaca per questo intervento

13' staff medico in campo a medicare il giocatore che perde sangue dal naso. Hallgrimsson manda per precauzione a scaldare Gislason

11' gioco fermo, a terra Bjarnason dopo uno scontro con Pjaca che involontariamente lo ha colpito con il volto la naso

9' ricordiamo che sempre su Calciomagazine è possibile seguire la cronaca diretta anche di Nigeria - Argentina

8' chiusura di Gudmunsson al limite su Pjaca. Qualche istante prima cross di Jedvaj che non trova compagni in area

5' possesso palla prolungato dei croati che provano ad allargare invano il gioco sulla corsia di destra

3' fasi di studio, ritmi piuttosto blandi. Diversi titolari lasciati in panchina

partiti! Benvenuti alla diretta di Islanda - Croazia, squadre in campo, si stanno eseguendo gli inni nazionali.

Presentazione della partita

ROSTOV – Oggi alle ore 20 andrà in scena Islanda – Croazia, sfida valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo C del Mondiale di Russia 2018. Da una parte ci sono gli scandinavi che, nell’ultimo match, hanno perso contro la Nigeria complicando il discorso qualificazione che, comunque, resta più che vivo che mai. Dall’altra pare, invece, ci sono i croati che hanno iniziato alla grande il Mondiale battendo Nigeria e Argentina con annesso pass staccato per gli ottavi di finale.

Tornando agli scandinavi, accederanno agli ottavi solo se:

Se vincono con la Croazia e se, allo stesso tempo, l’Argentina batterà la Nigeria con un risultato che permetta alla Nazionale islandese una migliore differenza reti finale.

La sfida fra Argentina e Nigeria terminerà in parità, in tal caso finirebbe a pari punti con la nazionale nigeriana e tutto dipenderà dalla migliore differenza reti

QUI ISLANDA – La compagine nordica dovrebbe scendere con lo scolastico 4-4-2 con Halldorsson in porta, pacchetto arretrato composto da Saevarsson e Magnusson sulle fasce mentre nel mezzo spazio ad Arnason e Ingason. A centrocampo Gunnarsson e Sigurdsson in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Gudmundsson e Bjarnason. In attacco tandem offensivo composto da Finnbogasson e Bodvarsson.

QUI CROAZIA – Dalic potrebbe far riposare qualche giocatore, in vista degli ottavi, anche se la Nazionale croata non è ancora matematicamente certa del primo posto. La compagine balcanica dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Subasic in porta, pacchetto arretrato composto da Vrsaljko e Strinic sulle fasce mentre nel mezzo Lovren e Vida. A centrocampo Kovacic e Rakitic in regia mentre in attacco Kramaric, Modric e Rebic a supporto di Mandzukic.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Islanda e Croazia sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Mediaset 20: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Ingason, Magnusson; Gudmunsson, J. Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Bodvarsson. Allenatore: Hallgrimsson

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Kovacic, Rakitic; Kramaric, Modric, Rebic Mandzukic. Allenatore: Dalic

STADIO: Rostov Arena