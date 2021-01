Ligue 1, Nizza – Bordeaux: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Nizza – Bordeaux di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 20° giornata di Ligue 1

NIZZA – Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 15:00 il Nizza ospiterà il Bordeaux per la giornata 20 del campionato Ligue 1. Ricordiamo che nell’ultima partita giocata 27 settembre 2020 la stessa era terminata con il punteggio di 0-0. Palcoscenico di questo incontro sarà l’Allianz Riviera mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Leonard. Il Nizza ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 2.30. Nelle ultime cinque gare disputate la Nizza ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 e subendone 9. Il Bordeaux invece ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 6. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Nizza – Bordeaux e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ricordiamo che in Ligue 1 guida in classifica il Lione con 40 punti, a seguire il Paris SG e il Lille con 39.

Le probabili formazioni di Nizza – Bordeaux

Il Nizza dovrebbe scendere in campo con un 3-1-4-2 con Costil tra i pali, pacchetto difensivo con Nsoki, Saliba e Daniliuc. In mediana Thuram. Come ali Atal e Kamara, sulla trequarti Reine-Adelaide e Boudaoui. In attacco Lopes e Gouiri. Il Bordeaux dovrebbe invece optare per un 4-4-2 con Costil in porta, terzini Sabaly e Benito e centrali Koscielny e Baysse. A centrocampo Basic e Otavio. In attacco come ali Oudin e Kalu, sulla trequarti De Preville e come punta Hwang.

NIZZA (3-1-4-2): Benitez; Nsoki, Saliba, Daniliuc; Thuram; Atal, Reine-Adelaide, Boudaoui, Kamara; Lopes, Gouiri. Allenatore: Ursea.

BORDEUAX (4-4-2): Costil; Sabaly, Koscielny, Baysse, Benito; Basic, Otavio; Oudin, De Preville, Kalu; Hwang. Allenatore: Gasset.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Nizza – Bordeaux, valida per la giornata 20 del campionato Ligue 1, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.