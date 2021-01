Sassuolo – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Parma del 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

SASSUOLO – Domenica 17 gennaio, alle ore 15:00 si giocherà Sassuolo – Parma, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente hanno perso a Torino contro la Juventus per 3-1. La squadra allenata da De Zerbi sta comunque facendo un ottimo campionato, dato che in diciassette turni hanno raccolto otto vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, per un totale di ventinove punti che valgono l’attuale settimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio per 0-2. La formazione gialloblu è protagonista finora di una pessima stagione, dato che su diciassette partite disputate ne hanno vinto due, pareggiate sei e perse nove, per un totale di dodici punti che li relegano al penultimo posto in classifica a pari merito con il Torino. Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Ivano Pezzuto della sessione di Lecce, assistito da Rocca e Tardino, mentre il quarto uomo sarà Fourneau e al VAR Di Paolo.

Cronaca minuto per minuto

SASSUOLO-PARMA IN DIRETTA Domenica 17 gennaio dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con il commento della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Per la partita contro il Parma De Zerbi non potrà contare sullo squalificato Obiang. Dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, in difesa Ferrari e Chiriches centrali e Toljan e Rogerio. A centrocampo Lopez e Locatelli. In attacco come ali Traoré e Boga, sulla trequarti Djuricic dietro all’unica punta Caputo.

QUI PARMA – D’Aversa per la trasferta a Sassuolo dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Sepe in porta, in difesa terzini Busi e Pezzella e al centro Bruno Alves e Balogh. In mediana Brugman affiancato da Kurtic e Sohm. Sulla trequarti Gervinho e tra Dabo e Ionita. In attacco Brunetta sulla trequarti dietro a Gervinho e Inglese.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Sassuolo – Parma del 17 gennaio 2021, valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Chiriches, Rogerio; Lopez, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bruno Alves, Balogh, Pezzella; Kurtic, Brugman, Sohm; Brunetta; Gervinho, Inglese. Allenatore: D’Aversa.

STADIO: Mapei Stadium