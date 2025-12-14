Nola-Paganese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Nola-Paganese di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone H

NOLA – Domenica 14 dicembre, alle ore 14:30, allo stadio “Vittorio Papa” di Nola, andrà in scena Nola-Paganese, match valido per la sedicesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. Lo scettro del girone H è saldamente fra le mani della Paganese, capolista con 30 punti raccolti nell’arco delle prime quindici giornate del campionato di Serie D. Ad inseguire, Fasano e Afragolese con 27, mentre Martina e Nola, con 25 punti, risiedono negli ultimi due posti della zona nobile della graduatoria.

Il Nola muove concretamente il mercato offensivo. Il club campano avrebbe infatti definito l’arrivo di Alessandro Rossi dal Guidonia: attaccante classe 1997, vanta esperienze importanti con le maglie di Lazio, Salernitana e Venezia. A confermare l’operazione è stato lo stesso Guidonia, formazione impegnata nel girone A di Serie C, che ha annunciato la separazione tramite una nota ufficiale: “Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alessandro Rossi. Ringraziamo Alessandro per l’impegno e la professionalità dimostrati, per il contributo decisivo nella vittoria del campionato di Serie D 2024/2025 e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera.” Il futuro dell’attaccante sarà dunque a Nola, dove andrà a rinforzare una squadra attualmente in piena zona play-off nel proprio girone di Serie D. Un ottimo rinforzo per una squadra che cerca l’impresa della promozione e che sta disputando un campionato al vertice.

Vincere a Nola, per gli uomini di Novelli, sarebbe fondamentale anche per mantenere il gap di almeno tre punti che divide la Paganese da Afragolese e soprattutto Fasano, che con il cambio di guida tecnica è chiamato a dare una svolta al proprio campionato dopo la scia di risultati negativi raccolti nelle ultime settimane. Con soli quindici gol fatti, la Paganese si gode la vetta da decimo miglior attacco del girone, con dieci timbri in meno da Afragolese e Nola, che guidano questa speciale classifica con venticinque sigilli. A compensare, però, ci pensano i nove gol subiti. Al pari di Martina e Real Normanna, infatti, la Paganese detiene il primato di quest’altra particolare graduatoria.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Cavacini di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Stefano Orlando (Modena) e Jonas Blondon Nkenkeu Teulem (Parma).

La presentazione del match

COME ARRIVA IL NOLA – Il Nola di Giampà si dispone con il 3-4-3: tra i pali c’è Montalti; il terzetto difensivo formato da Capone, Estrella e Ahmetaj garantisce solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Berardocco, Guarracino, Papa e Iannello, chiamati a dare equilibrio, corsa e supporto alla manovra. In attacco il tridente composto da Nunziante, Galizia e Setola guida l’offensiva, puntando su velocità e profondità.

COME ARRIVA LA PAGANESE – La Paganese di Novelli si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Gallo; la linea difensiva è composta da Gatto, De Nova, Figueras e Piga, chiamati a garantire solidità e ordine arretrato. In mezzo al campo agiscono Mancino, Pierce e Labriola, incaricati di dare equilibrio e intensità alla manovra. In avanti il tridente formato da Pierdomenico, Negro e Costanzo guida l’attacco, puntando su velocità e profondità.

Le probabili formazioni

NOLA (3-4-3): Montalti, Capone, Estrella, Ahmetaj, Berardocco, Guarracino, Papa, Iannello, Nunziante, Galizia, Setola. Allenatore: Giampà.

PAGANESE (4-3-3): Gallo; Gatto, De Nova, Figueras, Piga; Mancino, Pierce, Labriola; Pierdomenico, Negro, Costanzo. Allenatore: Novelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Nola-Paganese, valida per la sedicesima giornata di Serie D, girone H, non sarà visibile in diretta tv o in streaming.