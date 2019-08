Per Lukaku c’è il numero 9, per Lazaro il 19, Icardi prende il 7. Tutti i numeri di maglia dei nerazzurri per la nuova stagione

MILANO – Parte con un brillante successo per 4-0 a San Siro contro il neopromosso Lecce il campionato 2019 – 2020 dell’Inter. La scorsa settimana la società nerazzurra ha ufficializzato alla Lega Calcio la numerazione per la nuova stagione. A proposito di numeri ecco i numeri dei marcatori nella partita di esordio: Brozovic aveva il 77, Sensi il 12, il neo arrivato Lukaku il 9, Candreva l’87. Per chi non avesse seguito la gara o semplicemente non fosse stato attento, andiamo a vedere il quadro completo.

I numeri di maglia dell’Inter 2019 – 2020

1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoumé

33. Danilo D’Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni