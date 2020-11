Olympique Marsiglia – Porto: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Olympique Marsiglia – Porto del 25 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Uefa Champions League

MARSIGLIA – Mercoledì sera, 25 Novembre, alle ore 21.00, andrà in scena Olympique Marsiglia – Porto, incontro valevole per la quarta giornata del gruppo C della fase a girone di Uefa Champions League 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

OLYMPIQUE MARSEILLE:. A disposizione:. Allenatore: André Villas-Boas.



FC PORTO:. A disposizione:. Allenatore: Sérgio Conceição.



Reti: al ' pt . André Villas-Boas.Sérgio Conceição.al ' pt .

La presentazione del match

Andamento opposto quello tra Marsiglia e Porto nel girone C di Champions. I padroni di casa non stanno andando bene. Per loro 3 sconfitte su 3 e da sottolineare l’ultima sconfitta esterna per ben 3 reti a 0 contro il Porto. Inoltre un altro dato che fa preoccupare sono le 0 reti messe a segno in campo europeo. Gli ospiti del Porto invece, dopo la sconfitta d’esordio contro il City, hanno conquistato due vittorie consecutive e si ritrovano secondi nel gruppo a 3 punti dai citizens. Dunque si iniziano a delineare le gerarchie nel girone C, con il Marsiglia che a meno di sorprese sembra fuori dal discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Una vittoria contro il Porto però potrebbe rimettere tutto in discussione.

QUI MARSIGLIA – Villas Boas ha subito molte critiche per i risultati europei fino ad ora ottenuti. Serve una vittoria al tecnico portoghese per riaprire i discorsi e per farlo si affiderà al 4-3-3 con il tridente d’attacco composto dal trio Thauvin, Benedetto, Payet.

QUI PORTO – Al Porto serve una vittoria per mettere fuorigioco i principali avversari alla qualificazione del Marsiglia. Sarà una partita delicata dato che il risultato finale si rivelerà decisivo per l’andamento delle due squadre. Conceicao punta sul 4-3-3 con il tridente Corona, Marega, Diaz.

Le probabili formazioni di Marsiglia – Porto

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi; Kamara, Sanson, Cuisance; Thauvin, Benedetto, Payet. Allenatore: Villas-Boas PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Oliveira, Uribe, Otavio; Corona, Marega, Diaz. Allenatore: Conceicao

STADIO: Stadio Velodrome

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Marsiglia – Porto, valevole per la quarta giornata del gruppo C della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sul canale Sky Sport Collection solamente insieme alle altre partite di Champions, dunque non sarà possibile seguire la singola partita. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.