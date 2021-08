Pagelle 1° giornata Serie A 2021/2022: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 1° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Il campionato di Serie A 2021/2022 parte da dove ci eravamo lasciati ossia da una vittorie dei Campioni dell’Inter, che hanno battuto il Genoa per 4-0: gara mai in discussione con Skriniar che la blocca dopo sei minuti. In gol anche il neo acquisto Dzeko nel finale e buon impatto all’ingresso di Vidal autore di una rete e assist. Si conclude con una sconfitta per i padroni di casa, la partita Hellas Verona – Sassuolo. Tris della squadra ospite al Bentegodi: fallisce la rimonta degli scaligeri, rimasti in 10. La Lazio rimonta l’Empoli e conquista i tre punti: Milinkovic, Lazzari ed Immobile ribaltano il vantaggio di Bandinelli. L’Atalanta vince grazie ai gol di Muriel e Piccoli mentre al Torino non basta il gol di Belotti.

Domenica alle 18.30 l’altra neopromossa, la Salernitana, sarà impegnata sul campo del Bologna; debutto esterno per la nuova Juventus di Allegri, che scenderà in campo contro l’Udinese. Alle 20.45 il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà al Diego Armando Maradona il neopromosso Venezia mentre la Roma di Jose Mourinho cercherà i tre punti al’Olimpico contro la Fiorentina dell’esordiente Italiano. Lunedì ci saranno due posticipi. Nel tardo pomeriggio il Cagliari, guidato dal confermato Semplici, affronterà lo Spezia del neo tecnico Thiago Motta, che sembra aver superato i problemi legati al Covid che nella fase pre -campionato lo hanno costretto a rinunciare a tanti importanti test di preparazione. Chiuderà Sampdoria – Milan, che che vedrà il debutto assoluto di D’Aversa sulla panchina blucerchiata in campionato e quello stagionale di Pioli che cerca la conferma dopo il secondo posto della scorsa annata.

Le pagelle della prima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 22 agosto. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

sabato 21 agosto

18.30

Inter – Genoa (pagelle – tabellino)

Hellas Verona-Sassuolo (pagelle – tabellino)

20.45

Empoli-Lazio (pagelle – tabellino)

Torino-Atalanta (pagelle – tabellino)

Domenica 22 agosto

18.30

Bologna-Salernitana (pagelle – tabellino)

Udinese-Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli-Venezia (pagelle – tabellino)

Roma-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Lunedì 23 agosto

18.45

Cagliari-Spezia (pagelle – tabellino)

20.45

Sampdoria-Milan (pagelle – tabellino)