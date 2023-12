Pagelle 17° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 17° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – A due giornate dalla fine del girone di andata restano quattro le distanze tra la capolista Inter e la Juventus, la sua più diretta inseguitrice. Venerdì prossimo a Marassi i nerazzurri avranno quindi la possibilità di laurearsi Campioni d’Inverno con una giornata di anticipo. Ma vediamo come é successo nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2013-2024, che si é disputata tra il 22 e 23 dicembre.

A San Siro contro il Lecce Bisseck e Barella fanno ritrovare il sorriso a Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia e proseguire la corsa dell’Inter in testa alla classifica. Dusan Vlahovic, invece, parte dalla panchina e regala tre punti preziosi alla Juventus sul campo del Frosinone.

Perde terreno il Milan, terzo, che non riesce ad andare oltre il 2-2 sul campo della Salernitana, rischiando addirittura di perdere. Avanti con Tomori la squadra di Pioli si fa rimontare da Fazio e Candreva, poi Jovic pareggia al novantesimo minuto. Continua il momento magico del Bologna, che dopo aver battuto Roma e Inter mette in fila anche l’Atalanta: a decidere il match ci pensa Ferguson a pochi minuti dalla fine. Un gol di Beltran dopo soli sette minuti consente alla Fiorentina di espugnare il campo del Monza e conquistare il quinto posto.

Tensione e nervosismo all’Olimpico per Roma – Napoli con ben sei cartellini gialli estratti soltanto nel primo tempo. Al 76′ Pellegrini , approfittando dell’inferiorità numerica dei partenopei, sblocca il risultato. Poi Lukaku suggella il 2-0 che proietta i giallorossi al quarto posto e affonda la squadra di Mazzarri, che chiude la gara in nove uomini. La Lazio vince ad Empoli con Guendozi e Zaccagni: ora la squadra di Sarri é nona.

Quarto risultato utile di fila per il Torino, che però non va oltre l’1-1 in casa contro l’Udinese. Succede tutto negli ultimi dieci minuti: apre le marcature Zarraga, gli risponde Ilic. Il Genoa batte il Sassuolo in rimonta grazie a una rete messa a segno da Ekuban nel finale. Il Verona trova una vittoria che mancava dallo scorso 26 sgosto e si aggiudica lo scontro salvezza contro il Cagliari: Gli scaligeri sorpassano i sardi e raggiungono il quart’ultimo posto, che occupano a pari merito con l’Udinese.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 24 dicembre 2023 con le seguenti modalità.Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

PROGRAMMA DELLA 17° GIORNATA

Venerdì 22 dicembre

18:30

Empoli – Lazio (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Genoa (pagelle – tabellino)

20:45

Monza – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Salernitana – Milan (pagelle – tabellino)

Sabato 23 dicembre

12.30

Frosinone – Juventus (pagelle – tabellino)

15:00

Bologna – Atalanta (pagelle – tabellino)

Torino – Udinese (pagelle – tabellino)

18:00

Inter – Lecce (pagelle – tabellino)

Verona – Cagliari (pagelle – tabellino)

20:45

Roma – Napoli (pagelle – tabellino)