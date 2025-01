Pagelle 22° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 22a giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili

NAPOLI – La ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 conferma il Napoli in testa alla classifica. Con un secondo tempo superlativo i partenopei si aggiudicano il big match contro la Juventus e conservano le tre lunghezze di vantaggio sull’Inter. Determinanti il colpo di testa di Anguissa e il rigore trasformato da Lukaku.

I Campioni d’Italia travolgono il Lecce al “Via del Mare” e, come detto, restano a -3 ma con una partita ancora da recuperare. A segno Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi. Quest’ultimo alla sua prima marcatura nel campionato italiano. Tiene il passo l’Atalanta che vince a Como grazie ad una doppietta del capocannoniereRetegui. Sconfitta pesante per la Lazio che all’Olimpico viene superata dalla Fiorentina. I Viola tornano alla vittoria dopo oltre un mese e mezze con due gol che porta,no la firma di Adli e Beltran. Nel recupero segna Marusic ma ai biancocelesti non riesce la rimonta.

L’impresa riesce invece al Milan che inizia il recupero sotto del gol realizzato da Delprato e ribalta il risultato grazie a Rejinders e Chukwueze. Continua la risalita della Roma che vince anche sul campo dell’Udinese con reti di Pellegrini e Dovby. Torna al successo anche il Torino che batte 2-0 il Cagliari con Adams autore di una doppietta. Finisce invece 1-1 tra Empoli e Bologna: a Colombo risponde Dominguez.

Finisce 1-1 il posticipo Venezia-Verona. Nel Monday night il Genoa batte il Monza 3-0 con reti di De Winter e Vasquez.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 27 gennaio 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 24 gennaio

20:45

Torino-Cagliari (pagelle – tabellino)

Sabato 25 gennaio

15:00

Como-Atalanta (pagelle – tabellino)

18:00

Napoli-Juventus (pagelle – tabellino)

20:45

Empoli-Bologna (pagelle – tabellino)

Domenica 26 gennaio

12:30

Milan-Parma (pagelle – tabellino)

15:00

Udinese-Roma (pagelle – tabellino)

18:00

Lecce-Inter (pagelle – tabellino)

20:45

Lazio-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Lunedì 27 gennaio

18:30

Venezia-Verona (pagelle – tabellino)

20:45

Genoa-Monza (pagelle – tabellino)