Pagelle 31° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 31° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

TORINO – La trentunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre con l’importantissima vittoria dello Spezia contro il Venezia. Un gol di Gyasi in pieno recupero decide una partita sostanzialmente equilibrata, rilancia la squadra di Thiago Motta e contemporaneamente affossa quella di Zanetti. Non riesce al Sassuolo l’impresa di fermare anche la Lazio perché all’Olimpico finisce 2-1 in favore della squadra di Sarri: vittoria costruita nella parte iniziale dei due tempi, arriva troppo tardi la rete di Traoré ad accorciare le distanze. Un gol di Belotti decreta in serata la sconfitta della Salernitana sul campo del Torino: il capitano della squadra di Juric trasforma il penalty che regala tre punti pesanti per la classifica, nel finale espulso Fazio.

Domenica si giocano cinque gare. Il lunch match vede il derby toscano Fiorentina – Empoli mentre nel pomeriggio l’interessante sfida tra l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Spalletti. A seguire, alle 18, Udinese-Cagliari e Sampdoria-Roma. Posticipo serale é il big match Juventus – Inter, molto indicativo sulle ambizioni delle due squadre nel prosieguo del campionato. A completare la giornata i due posticipi di lunedì: alle 18.30 Hellas Verona-Genoa e alle 20.45 la capolista Milan ospita Bologna, privo di Mihajlovic in panchina.

Le pagelle della trentunesima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 3 aprile 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 2 aprile

15.00

Spezia – Venezia (pagelle – tabellino)

18.00

Lazio – Sassuolo (pagelle – tabellino)

20.45

Salernitana – Torino (pagelle – tabellino)

Domenica 3 aprile

12.30

Fiorentina – Empoli (pagelle – tabellino)

15.00

Atalanta – Napoli (pagelle – tabellino)

Udinese – Cagliari (pagelle – tabellino)

18.00

Sampdoria – Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus – Inter (pagelle – tabellino)

Lunedì 4 aprile

18.30

Hellas Verona – Genoa (pagelle – tabellino)

20.45

Milan – Bologna (pagelle – tabellino)