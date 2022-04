Pagelle 33° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 33° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre con la vittoria per 1-3 dell’Inter sul campo dello Spezia grazie alle reti di Brozovic, Lautaro e Sanchez:. Nerazzurri momentaneamente in testa; cambi decisivi di Inzaghi nella ripresa per mettere in ghiaccio il match. In serata il Milan si fa trovare pronto, torna a vincere contro il Genoa e si riprende il primato (anche se i nerazzurri hanno ancora da recuperare l’incontro con il Bologna): apre le marcature Leao, che non andava a segno dallo scorso 25 febbraio, e le chiude Messias. La squadra di Blessin, dopo tre k.o. di fila, é attesa ora da un rush finale per evitare la retrocessione.

Il lunch match vede il Cagliari, impegnato in casa contro il Sassuolo. Alle 14.30 sono due gli incontri in programma: la Salernitana, in cerca disperata di punti, fa visita alla Sampdoria mentre l’Udinese riceve l’Empoli. A seguire, alle 16.30 Fiorentina – Venezia e alle 18.30 Juventus – Bologna; nel posticipo serale si affrontano Lazio e Torino. Lunedì di Pasquetta insolito con due posticipi: alle 19 il Derby del Sole Napoli – Roma e alle 21 Atalanta – Verona.

Le pagelle della trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 16 aprile 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 15 aprile

19.00

Spezia-Inter (pagelle – tabellino)

21.00

Milan-Genoa (pagelle – tabellino)

Sabato 16 aprile

12.30

Cagliari-Sassuolo (pagelle – tabellino)

14.30

Sampdoria-Salernitana (pagelle – tabellino)

Udinese-Empoli (pagelle – tabellino)

16.30

Fiorentina-Venezia (pagelle – tabellino)

18.30

Juventus-Bologna (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio-Torino (pagelle – tabellino)

Lunedì 18 aprile

19.00

Napoli-Roma (pagelle – tabellino)

21.00

Atalanta-Hellas Verona (pagelle – tabellino)