Pagelle 34° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 34° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

VERONA – La trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con il pareggio tra Verona e Spezia: partita con poche emozioni nel corso del primo tempo. Sblocca al 1′ minuto della ripresa Salcedo, gli risponde Saponara a 4′ dallo scadere. L’Inter vince a Crotone 0-2: succede tutto nel secondo tempo con il danese che supera Cordaz con una conclusione dal limite dell’area e raddoppio a pochi istanti dalla fine. In serata il Milan dopo la disfatta dell’Olimpico rincorre un posto in Champions mentre il Benevento mira a salvarsi.

Domenica si gioca il grosso delle partite. Nel lunch match la Lazio, rilanciata in chiave Champions, non vuole fermarsi contro il Genoa, che però lotta per acquisire quanto prima la matematica salvezza. Alle 15 un fascinoso Sassuolo – Atalanta: se i neroverdi si trovano nella prima metà della classifica, gli orobici sono a un passo dalla conferma di un posto in Champions. Stesso obiettivo per il Napoli di Gattuso, che però si trova di fronte un Cagliari che viene da tre vittorie di fila e che, soprattutto, deve scongiurare la retrocessione. Contemporaneamente si disputa il Derby dell’Appennino con il Bologna in posizione decisamente più tranquilla della Fiorentina, chiamata a non far passi falsi per non compromettere la classifica. Alle 18 la Juventus cerca punti preziosi per tentare di ottenere un posto in Champions contro l’Udinese, che non ha più niente da chiedere al campionato. Posticipo serale sarà Sampdoria – Roma, gara apparentemente senza grosse motivazioni. Monday Night sarà Torino – Parma, con i ducali che rischiano la matematica retrocessione.

Le pagelle della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 1° maggio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 1 maggio

15.00

Verona-Spezia (pagelle – tabellino)

18.00

Crotone-Inter (pagelle – tabellino)

20.45

Milan-Benevento (pagelle – tabellino)

Domenica 2 maggio

12.30

Lazio-Genoa (pagelle – tabellino)

15.00

Sassuolo-Atalanta (pagelle – tabellino)

Napoli-Cagliari (pagelle – tabellino)

Bologna-Fiorentina (pagelle – tabellino)

18.00

Udinese-Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Sampdoria-Roma (pagelle – tabellino)

Lunedì 3 maggio

20.45

Torino-Parma (pagelle – tabellino)