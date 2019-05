Pagelle 37° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 18° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – Trentasettesima giornata del Campionato di Serie A ricca di colpi di scena e di responsi. Il turno si apre con la vittoria dell’Udinese contro la Spal che regala ai friulani la possibiltà di giocare anche il prossimo anno in serie A. Nel secondo anticipo finisce in parità tra Genoa e Cagliari: mentre i sardi sono certi della permanenza nella massima categoria, per il Grifone la situazione è ora molto difficile, complice la vittoria dell’Empoli contro il Torino, che ha permesso ai toscani di effettuare il sorpasso. Quando mancano 90′ al termine di questo campionato dal finale avvincente la squadra di Andreazzoli è quartultima, a +1 da quella di Prandelli. Decisivi saranno a questo punto i risultati di Inter – Empoli e Fiorentina – Genoa e va subito detto che tutte e quattro le squadre coinvolte necessitano di punti. I Viola sconfitti dal Tardini dal Parma, che grazie l’autorete di Gerson è matematicamente salvo, per una serie di combianzioni potrebbero ancora retrocedere. L’Inter, non vincendo l’ultima partita, rischierebbe di non andare in Champions. La squadra di Spalletti, letteralmente travolta al San Paolo dal Napoli, è ora infatti terza a pari merito con l’Atalanta, fermata dall’1-1 contro la Juventus dopo aver rischiato addirittura di avere la meglio. A una sola lunghezza c’è però il Milan, vittorioso contro il Frosinone.

Il Torino, a seguito della sconfitta al Castellani, vede allontanarsi le speranze di un posto in Europa. La Roma, pareggiando a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si trova automaticamente in Europa League. Senza interessi di classifica Chievo e Sampdoria non vanno oltre lo 0-0

Il turno si chiude lunedì con la Monday Night che vede opposte Lazio e Bologna. I biancocelesti, dopo la vittoria a Cagliari, sono ottavi a cinque lunghezze dalla zona Europa; i felsinei, dopo un buon finale di stagione, sono a +3 dalla zona retrocessione

Dove e quando trovare le pagelle della trentasettesima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 20 maggio. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 21 maggio 2019 alle ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Sabato 18 maggio

15.00

Udinese-Spal (pagelle – tabellino)

18.00

Genoa-Cagliari (pagelle – tabellino)

20.30

Sassuolo-Roma (pagelle – tabellino)

Domenica 19 maggio

12.30

Chievo-Sampdoria (pagelle – tabellino)

15.00

Empoli-Torino (pagelle – tabellino)

Parma-Fiorentina (pagelle – tabellino)

18.00

Milan-Frosinone (pagelle – tabellino)

20.30

Juventus-Atalanta (pagelle – tabellino)

Napoli-Inter (pagelle – tabellino)

Lunedì 20 maggio

Lazio-Bologna (pagelle – tabellino)